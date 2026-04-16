DPA: China insistă asupra restabilirii libertăţii de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz

China a solicitat joi reluarea deplină a libertăţii de navigaţie prin Strâmtoarea Ormuz, transmite dpa.

În cadrul unei convorbiri telefonice, ministrul de externe Wang Yi i-a comunicat omologului său iranian, Abbas Araghchi, că „suveranitatea, securitatea, precum şi drepturile şi interesele legitime” ale Iranului, în calitate de stat riveran, trebuie respectate şi protejate, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Beijing.

Totodată, oficialul chinez a subliniat că „libertatea şi securitatea navigaţiei internaţionale” trebuie asigurate, apreciind că reluarea tranzitului normal prin Strâmtoarea Ormuz reprezintă „un apel unanim al comunităţii internaţionale”.

Declaraţiile vin în contextul intensificării tensiunilor în jurul acestui coridor strategic pentru transportul de hidrocarburi, pe fondul conflictului care implică Iranul.

După declanşarea ofensivei americano-israeliene la 28 februarie, Teheranul a blocat în fapt strâmtoarea, recurgând la ameninţări şi atacuri asupra petrolierelor şi navelor comerciale.

Ulterior, în urma negocierilor fără rezultat dintre Washington şi Teheran desfăşurate în weekendul trecut, în cadrul armistiţiului de două săptămâni, Statele Unite au restricţionat, la rândul lor, de luni, traficul maritim iranian prin Strâmtoarea Ormuz.

În pofida acestor evoluţii, circulaţia celorlalte nave nu a revenit la normal, din cauza blocadei navale instituite de SUA.

Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre cele mai importante artere pentru comerţul global cu petrol şi gaze naturale lichefiate, fiind esenţială pentru China, care îşi asigură o parte semnificativă din importurile energetice din Orientul Mijlociu. De asemenea, Beijingul este principalul cumpărător al petrolului iranian transportat prin această rută, mai notează dpa.