dpa: Germania prezintă strategia militară pentru contracararea ameninţării ruse

Germania prezintă noua strategie militară naţională, în contextul intensificării ameninţării venite din partea Rusiei, relatează dpa.

Bundeswehr, armata germană, trece printr-un program de reînarmare după invazia rusă în Ucraina, iar Berlinul a reintrodus serviciul militar voluntar în ianuarie, într-un efort de creştere a efectivelor, notează dpa.

Potrivit dpa, planul prezentat de ministrul Apărării, Boris Pistorius, include prima strategie militară a Germaniei şi o analiză a capacităţilor Bundeswehr, stabilind organizarea, structura şi dimensiunea forţelor armate.

Deşi detaliile documentului sunt clasificate, Boris Pistorius a spus că planul prevede „dezvoltarea Bundeswehr până la nivelul de cea mai puternică armată convenţională din Europa”, relatează dpa.

Ministerul german al Apărării consideră Rusia principala ameninţare la adresa Germaniei. „Prin reînarmare se pregăteşte pentru o confruntare militară cu NATO şi vede utilizarea forţei militare ca pe un instrument legitim pentru afirmarea intereselor sale”, a declarat Pistorius, citat de dpa.

NATO îşi propune să îşi crească efectivele la 460.000 de soldaţi pentru a contracara agresiunea rusă, mai arată dpa.

Strategia Berlinului pune accent pe armele de precizie cu rază lungă, pe sistemele de apărare aeriană şi, conform dpa, pe dezvoltarea unor tehnologii precum inteligenţa artificială, computerele cuantice şi robotica.

„Pe termen scurt, ne creştem capabilităţile de apărare şi de rezistenţă; pe termen lung, avem drept scop o creştere semnificativă, cuprinzătoare, a capabilităţilor; şi pe termen lung, vom stabili superioritatea tehnologică”, a explicat Boris Pistorius, potrivit dpa.