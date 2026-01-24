Ducele de Sussex: „Sacrificiile trupelor NATO din Afganistan merită respect”

Ducele de Sussex a cerut ca sacrificiile trupelor NATO să fie „spuse cu sinceritate şi respect”, după ce preşedintele SUA a susţinut că aliaţii au stat „puţin în spate” faţă de linia frontului din Afganistan, potrivit BBC.

„Am servit acolo. Mi-am făcut prieteni pe viaţă acolo. Şi am pierdut prieteni acolo”, a declarat vineri Prinţul Harry, care a fost trimis de două ori în ţară, în timp ce a adus un omagiu trupelor NATO ucise în conflict, inclusiv 457 de militari britanici, conform sursei citate.

Cuvintele lui Trump au atras condamnarea aliaţilor internaţionali, prim-ministrul Sir Keir Starmer numindu-le „insultante şi, sincer, îngrozitoare”, a informat BBC.

Regatul Unit şi alte naţiuni s-au alăturat SUA în Afganistan după ce clauza de securitate colectivă a NATO a fost invocată în urma atacurilor din 11 septembrie, a amintit sursa menţionată.