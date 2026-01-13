Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Duşmanul duşmanului meu este duşmanul meu

Cătălin Avramescu
Ziarul BURSA #Editorial / 13 ianuarie

Cătălin Avramescu

De multă vreme nu mai urmăresc dezbaterile televizate. Înainte de orice, au o problemă: nu sunt interesante. Rareori dai peste cineva care să iasă din clişeele vehiculate cu atâta sârguinţă de "analişti”. Din când în când însă, trebuie să mărturisesc, merită să priveşti. Mie mi s-a întâmplat asta săptămâna trecută pe când priveam, din întâmplare, CNN.

Fiind vorba de CNN, în studiou erau, ca de obicei, reprezentanţi ai Stângii "woke”. Mă pregăteam să schimb canalul când o doamnă a luat cuvântul. Era ziaristă la New York Post şi, după cum vorbea, o "trumpistă” înfocată, din grupul MAGA. În mod normal, nu aş fi servit nici acest fel de retorică. Ceva însă m-a făcut să fiu atent.

Administraţia Trump - susţinea ziarista de la New York Post - are dreptate să ignore dreptul internaţional şi face bine că şi-a asumat o agendă de tipul "America first!”. Ce s-ar putea face altfel în condiţiile în care - susţinea doamna respectivă - dreptul internaţional este inexistent ca urmare a acţiunilor Rusiei, care a atacat Ucraina? În concluzie, ideea era că Statele Unite trebuie, la rândul lor, să se servească de pe bufetul scenei internaţionale, cu două mâini.

Ce se izbeşte la acest "argument” este aparenţa sa de logică. Într-adevăr, datorită comportamentului iresponsabil al Rusiei, de ani de zile Consiliul de Securitate este blocat. Şi atunci ce să facă biata administraţie de la Washington?

Din păcate însă, sub aparenţa de raţionalitate, poziţia exprimată de doamna ziaristă - o poziţie care, nu mă îndoiesc, este însuşită şi de grupul Trump - este dezaxată. Dacă cineva fură o butelie, nu înseamnă că trebuie să dai foc la Codul Penal şi să îl declari nul. Dacă Rusia face ce face, nu înseamnă că este bine şi corect ca Statale Unite să facă la fel.

Însă ziarista nu s-a lăsat. În continuare, ea avansa următoarea idee: Statele Unite trebuie să facă tot ce trebuie, indiferent de ce cred unii că înseamnă dreptul internaţional, pentru a-şi spori puterea în faţa pretenţiilor expansioniste ale Rusiei şi Chinei. Dacă asta înseamnă să pună mâna pe Venezuela şi Groenlanda, la nevoie prin forţă, asta este, să nu ne mai formalizăm...

Acesta este momentul în care, ca în reclama aceea când un individ începe să facă precum sirena unei ambulanţe, "nino-nino!”, realizezi că pacientul are nevoie de tratament. Am auzit bine? Deci ce face Trump este ca Rusia să fie mai slabă? Cum aşa?

Deci a şantaja Ucraina, care rezistă eroic de patru ani agresiunii ruseşti şi care a distrus deja o bună parte a stocului de blindate al Rusiei, înseamnă să slăbeşti Rusia? Cineva nu trăieşte pe planeta Pământ... A sugera că Statele Unite nu vor apăra ţările baltice în cazul unei agresiuni ruseşti înseamnă tot să slăbeşti Rusia?

Dimpotrivă. Tot ce a făcut Trump în al doilea mandat a fost să distrugă sistemul de alianţe care a fost una dintre sursele de putere ale Statelor Unite după cel de-Al Doilea Război Mondial. Dacă America este să continue ca putere globală, are nevoie de aliaţi, de baze şi de resurse. Cum? De unde?

Iată şi disputa cu Danemarca pe tema Groenlandei. L-am auzit pe Trump spunând că Danemarca îşi închipuie că are drepturi asupra insulei pentru că acum 500 de ani nişte danezi au debarcat acolo. Las la o parte faptul că după "logica” asta nici americanii nu ar avea dreptul la America. După cum voi trece şi peste faptul că nordicii nu doar au "debarcat” în Groenlanda ci chiar au colonizat-o. Şi nu acum 500 de ani, ci acum mai bine de 1000 de ani. În fine, ideea este alta.

Danemarca este în NATO. Ea pune la dispoziţia Statelor Unite oricum teritoriul Groenlandei pentru baza militare. În timpul Războiului Rece americanii aveau numeroase baza acolo, dar cu excepţia uneia, au fost închise. Ce împiedică Statele Unite să ceară baze? Danemarca şi-a semnalat deja intenţia sâ coopereze. Deci ce sens are acest circ?

Acum Trump încearcă să îi convingă pe americani că au nevoie de petrolul din Venezuela. Este ca şi cum preşedintele francez ar încerca să justifice ameninţarea cu anexarea regiunii Rinului cu argumentul că Franţa are nevoie disperată... de vinuri. Statele Unite deja sunt primul producător mondial de petrol, cu circa 22 la sută din producţia lumii. Ce nevoie mai are de petrolul din Venezuela, nu reuşesc să înţeleg...

Cu o asemenea politică externă bezmetică, nu este de mirare că Statele Unite, sub Trump, au o problemă majoră de credibilitate. Iată cazul Iranului. Acum o săptămână, Trump a spus clar: dacă regimul de la Teheran începe să omoare manifestanţi, Iranul va fi atacat şi regimul va avea soarte celui din Venezuela. Necazul este că cel din Venezuela este destul de bine, chiar şi fără Maduro. Iar Iranul chiar a început să omoare manifestanţi. Cu sutele. Şi nu pare să se sinchisească prea tare de verbiajul lui Donald Trump...

Trump însă nu dă semne că se potoleşte. A început să ameninţe Mexicul (o naţiune de 132 de milioane de oameni) că trimite trupe pentru a lupt împotriva cartelurilor. La grămadă şi separat, a ameninţat Canada, Nicaragua, Panama, Siria, Cuba şi Panama. A sugerat că Statele Unite nu vor apăra Coreea de Sud, însă ar fi gata de o întâlnire cu dictatorul din Coreea de Nord. Care tot îşi zăngăne rachetele balistice. Totul sugerează că el trăieşte în La-La Land.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Editorial

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 ianuarie
Ediţia din 13.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0896
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3564
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4650
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8643
Gram de aur (XAU)Gram de aur643.3615

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb