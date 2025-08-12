EDO: Peste jumătate din Europa este afectată de secetă

Peste jumătate din solurile Europei şi ale coastelor mediteraneene au fost afectate în iulie de secetă (52%) pentru a patra lună consecutiv, potrivit datelor Observatorului European al Secetei (EDO), informează news.ro.

Această rată de 52% este cea mai ridicată înregistrată pentru luna iulie de la începutul observaţiilor în 2012, cu 21 de puncte procentuale peste media din perioada 2012-2024. Seceta din regiune a doborât recorduri lunare în fiecare lună de la începutul anului.

Indicatorul de secetă al observatorului programului european Copernicus, bazat pe observaţii satelitare, combină trei parametri: precipitaţii, umiditatea solului şi starea vegetaţiei. Acesta are trei niveluri de secetă - atenţionare, avertizare, alertă.

Europa de Est şi Balcanii sunt deosebit de afectate. În mai multe ţări, proporţia solurilor aflate în stare de alertă a crescut brusc: în Ungaria, aceasta a trecut de la 9% în iunie la 56% în iulie, în Kosovo de la 6% la 43% şi în Bosnia-Herţegovina de la 1% la 23%.

Valurile de căldură care lovesc Balcanii de la începutul verii sunt însoţite de un număr record de incendii, inclusiv în depozitele de deşeuri în aer liber, adesea ilegale, care emit fum şi gaze toxice.

În estul Mediteranei, Turcia este, de asemenea, afectată de o secetă persistentă, care a cuprins peste 60% din ţară în fiecare lună începând din martie şi favorizează apariţia incendiilor. Vineri, 8 august, incendiile din vestul ţării au dus la evacuarea a trei sate şi la închiderea traficului maritim în strâmtoarea Dardanele.

În Europa de Vest, situaţia este mai contrastantă. În Franţa, peste două treimi din soluri au fost afectate de secetă în iulie (68%), în creştere semnificativă faţă de iunie (44%). Ţara a suferit unul dintre cele mai mari incendii din istoria sa: 13.000 de hectare de vegetaţie au ars în departamentul Aude, în sudul ţării. Franţa se confruntă acum cu un nou val de caniculă, al doilea din această vară.

În Regatul Unit, situaţia se îmbunătăţeşte faţă de lunile anterioare, dar peste două treimi din ţară se confruntă în continuare cu un deficit de apă.

Spania şi Portugalia rămân relativ ferite, cu rate de secetă scăzute (7% şi, respectiv, 5%).