EFE: UE aprobă împrumutul pentru Ucraina şi al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei

Statele Uniunii Europene şi-au dat miercuri acordul final pentru ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei şi pentru al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, după ce guvernul ungar şi-a ridicat veto-ul asupra ambelor măsuri, transmite EFE.

Potrivit EFE, cele două decizii au fost adoptate de ambasadorii celor 27 de state membre la UE şi mai trebuie doar confirmate printr-o procedură scrisă care ar urma să se încheie joi.

Marţi, Volodimir Zelenski a anunţat încheierea reparaţiilor la conducta petrolieră Drujba, care alimentează Ungaria şi Slovacia cu petrol rusesc, însă a legat redeschiderea acesteia de deblocarea împrumutului european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, notează EFE.

„Ucraina a încheiat lucrările de reparaţii la secţiunea conductei petroliere Drujba care a fost avariată de o lovitură rusească. Conducta poate fi repusă în funcţiune”, a scris Zelenski pe X, relatează EFE.

Preşedintele ucrainean a adăugat că „noi legăm acest lucru de deblocarea pachetului european de asistenţă pentru Ucraina, care a fost deja aprobat de Consiliul European”, iar EFE arată că este vorba despre împrumutul de 90 de miliarde de euro pe care Kievul îl va rambursa doar dacă Rusia va plăti reparaţii de război.

În caz contrar, împrumutul va fi acoperit de statele UE, cu excepţia Ungariei, Cehiei şi Slovaciei, care au refuzat să participe la mecanismul de garantare, potrivit EFE.

Ungaria şi Slovacia nu mai primesc petrol prin conducta Drujba din 27 ianuarie, după ceea ce Ucraina susţine că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar Zelenski a afirmat că reparaţiile necesitau timp, notează EFE.

De partea cealaltă, Viktor Orban şi Robert Fico au susţinut că Ucraina a tergiversat repararea conductei pentru a-i şantaja, din cauza refuzului lor de a susţine Kievul în războiul cu Rusia şi, în special în cazul lui Orban, din cauza opoziţiei faţă de aderarea Ucrainei la UE, relatează EFE.

După oprirea fluxului de petrol rusesc prin Drujba, Orban a blocat atât împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, cât şi noul pachet de sancţiuni europene împotriva Rusiei, mai arată EFE.

Odată ce a pierdut alegerile din 12 aprilie, Zelenski a promis finalizarea reparaţiilor şi repunerea în funcţiune a conductei până la sfârşitul acestei luni, notează EFE.

În mesajul său de marţi, preşedintele ucrainean a cerut şi accelerarea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, precum şi aprobarea noului pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, blocat până acum de Viktor Orban, transmite EFE.