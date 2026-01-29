Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Eisberg, un reper privind securitatea alimentară a salatelor gata de consum

U.B.
Comunicate de presă / 29 ianuarie, 11:58

Sursa foto: Eisberg

Sursa foto: Eisberg

În cele peste trei decenii de activitate în România, Eisberg, cel mai important jucător pe piaţa salatelor gata de consum, şi-a construit o excelentă reputaţie bazată, înainte de orice, pe calitatea şi siguranţa alimentului, mai mult chiar decât pe calităţile intrinseci ale salatelor, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

„Fără niciun fel de compromis şi de la bun început am aplicat, apărat şi demonstrat standardele cele mai înalte de calitate şi siguranţă ale salatelor Eisberg spălate. Tocmai pentru că înţelegem în profunzime riscurile microbiologice şi chimice la care sunt expuse aceste alimente pe cât de sănătoase, pe atât de fragile, exercităm un control total asupra produselor noastre. De la creşterea şi recoltarea de la fermă la transportul, depozitarea, procesarea şi livrarea salatelor noastre, adică de la fermă la client, ştim în permanenţă şi în detaliu ce intră şi ce iese din Eisberg”, afirmă Gabriela Boldeanu, Quality Control manager la Eisberg România.

„Marii noştri clienţi, conştienţi, şi ei, de aceleaşi riscuri, ne controlează şi ne auditează inopinat, anual, şi ne acordă înaltele lor certificări de calitate şi siguranţă alimentară”, completează Nicoleta Scarlat, Sales&Marketing manager al companiei.

Compania a investit permanent în modernizarea fabricii de la Cernica şi a întregului lanţ de aprovizionare, producţie şi distribuţie, tocmai pentru a exercita acest control.

„Nu pot, aşadar, decât să ne contrarieze uşor afirmaţii de presă potrivit cărora produsele noastre nu ar fi sigure pentru consum, din motive microbiologice sau din oricare altele”, explică Gabriela Boldeanu.

Ea aminteşte că toate produsele Eisberg România sunt supuse unui protocol încheiat între laboratoarele de analiză şi autorităţile publice competente (ANSVSA şi Direcţiile locale ale acesteia), prin care orice laborator ce descoperă rezultate neconforme la analiza produselor sesizează imediat atât producătorul, cât şi Direcţia Sanitar-Veterinară şi de Siguranţă Alimentară. Nu a existat o astfel de sesizare, ca urmare a analizei evocate recent în mass-media.

Încrederea clienţilor, fondată tocmai pe calitatea desăvârşită a produselor şi lipsa incidentelor, oferă companiei certitudinea că produsele sale sunt mai presus de acuzaţii nefondate şi lipsite de dovezi certe.

„Îi invităm pe toţi cei care au dubii cu privire la calitatea şi siguranţa alimentară a salatelor Eisberg spălate şi ambalate să le trimită la control instituţiilor publice abilitate sau să se programeze la o vizită şi să vadă, cu ochii lor, câtă grijă avem de produsele noastre. Informaţi-vă înainte de a vă forma o opinie!”, conchide Nicoleta Scarlat.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 ianuarie
Ediţia din 29.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

28 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2490
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5418
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8622
Gram de aur (XAU)Gram de aur720.7478

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb