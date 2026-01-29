Eisberg, un reper privind securitatea alimentară a salatelor gata de consum

În cele peste trei decenii de activitate în România, Eisberg, cel mai important jucător pe piaţa salatelor gata de consum, şi-a construit o excelentă reputaţie bazată, înainte de orice, pe calitatea şi siguranţa alimentului, mai mult chiar decât pe calităţile intrinseci ale salatelor, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

„Fără niciun fel de compromis şi de la bun început am aplicat, apărat şi demonstrat standardele cele mai înalte de calitate şi siguranţă ale salatelor Eisberg spălate. Tocmai pentru că înţelegem în profunzime riscurile microbiologice şi chimice la care sunt expuse aceste alimente pe cât de sănătoase, pe atât de fragile, exercităm un control total asupra produselor noastre. De la creşterea şi recoltarea de la fermă la transportul, depozitarea, procesarea şi livrarea salatelor noastre, adică de la fermă la client, ştim în permanenţă şi în detaliu ce intră şi ce iese din Eisberg”, afirmă Gabriela Boldeanu, Quality Control manager la Eisberg România.

„Marii noştri clienţi, conştienţi, şi ei, de aceleaşi riscuri, ne controlează şi ne auditează inopinat, anual, şi ne acordă înaltele lor certificări de calitate şi siguranţă alimentară”, completează Nicoleta Scarlat, Sales&Marketing manager al companiei.

Compania a investit permanent în modernizarea fabricii de la Cernica şi a întregului lanţ de aprovizionare, producţie şi distribuţie, tocmai pentru a exercita acest control.

„Nu pot, aşadar, decât să ne contrarieze uşor afirmaţii de presă potrivit cărora produsele noastre nu ar fi sigure pentru consum, din motive microbiologice sau din oricare altele”, explică Gabriela Boldeanu.

Ea aminteşte că toate produsele Eisberg România sunt supuse unui protocol încheiat între laboratoarele de analiză şi autorităţile publice competente (ANSVSA şi Direcţiile locale ale acesteia), prin care orice laborator ce descoperă rezultate neconforme la analiza produselor sesizează imediat atât producătorul, cât şi Direcţia Sanitar-Veterinară şi de Siguranţă Alimentară. Nu a existat o astfel de sesizare, ca urmare a analizei evocate recent în mass-media.

Încrederea clienţilor, fondată tocmai pe calitatea desăvârşită a produselor şi lipsa incidentelor, oferă companiei certitudinea că produsele sale sunt mai presus de acuzaţii nefondate şi lipsite de dovezi certe.

„Îi invităm pe toţi cei care au dubii cu privire la calitatea şi siguranţa alimentară a salatelor Eisberg spălate şi ambalate să le trimită la control instituţiilor publice abilitate sau să se programeze la o vizită şi să vadă, cu ochii lor, câtă grijă avem de produsele noastre. Informaţi-vă înainte de a vă forma o opinie!”, conchide Nicoleta Scarlat.