eToro: „Companiile aeriene speră ca Jocurile Olimpice de iarnă şi Cupa Mondială să contribuie la un an record, dar industria se confruntă cu riscuri geopolitice”

În 2026, se preconizează că veniturile din industria aeriană globală vor atinge noi recorduri, Jocurile Olimpice de iarnă şi Cupa Mondială FIFA urmând să stimuleze călătoriile, în timp ce transportul aerian de marfă ar putea beneficia de creşterea transporturilor legate de hardware pentru sistemele AI, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Companiile aeriene se aşteaptă la o creştere de 4,5% in acest an, după ce în 2025 se estimează că industria a înregistrat deja cea mai bună performanţă financiară din istorie, Asociaţia Internaţională de Transport Aerian (IATA) raportând că veniturile totale au depăşit pragul de 1 trilion de dolari pentru prima dată în istorie, a relatat comunicatul.

Conform sursei citate, cu toate acestea, în spatele acestor cifre impresionante se ascunde un sector constrâns de geopolitică, blocaje în lanţul de aprovizionare şi marje extrem de reduse, care fac companiile aeriene vulnerabile la eventuale şocuri legate de cerere, a transmis comunicatul de presă. În acest context dificil, imprevizibilitatea administraţiei Trump, tarifele vamale, restricţiile de viză şi instabilitatea indusă de aceste lucruri împing America de Nord în partea de jos a clasamentului creşterii afacerilor companiilor aviatice, potrivit sursei citate.

Conform raportului IATA, costurile totale ale industriei aeriene sunt estimate să ajungă la 981 miliarde de dolari în 2026, o creştere de 4,2% faţă de anul precedent. Raportul prevede, de asemenea, că industria aeriană din Europa va înregistra cea mai puternică performanţă financiară în termeni absoluţi dintre toate regiunile în 2026, cu profituri nete estimate la 14,0 miliarde de dolari şi o marjă de 4,9%, în mare parte neschimbată faţă de 2025, a informat eToro. Companiile aeriene europene demonstrează o gestionare disciplinată a capacităţii şi factori de încărcare puternici, în prezent la 84,7%, deşi încă sub nivelul maxim din 2019 de 85,2%, lăsând loc pentru creşteri suplimentare ale eficienţei, reiese din comunicat. Transportatorii low-cost au performanţe deosebit de bune, înregistrând o creştere de două cifre şi depăşind transportatorii cu servicii complete în ceea ce priveşte marja de profit net, conform sursei citate.

În schimb, America de Nord este pe cale să-şi piardă poziţia de cea mai profitabilă regiune în termeni absoluţi pentru industria de transport aerian, cu profituri nete estimate la 10,8 miliarde de dolari în 2025 şi 11,3 miliarde de dolari în 2026, Europa preluând conducerea, potrivit sursei citate. Anul s-a dovedit dificil pentru companiile aeriene din America de Nord, în special în Statele Unite, unde creşterea veniturilor a stagnat, iar piaţa internă s-a contractat, a informat sursa menţionată. O serie de factori nefavorabili au afectat cererea: incertitudinea politică în jurul tarifelor vamale şi regulile de imigrare mai stricte au afectat atât călătoriile interne, cât şi pe cele externe, reiese din comunicat.

Măsurile bruşte luate de administraţia Trump, precum suspendarea procesării vizelor de imigrare pentru 75 de ţări, începând cu 21 ianuarie, anunţată cu doar câteva zile înainte de intrarea în vigoare, sunt îngrijorătoare, deoarece Statele Unite, împreună cu Mexic şi Canada, sunt gazdele Cupei Mondiale FIFA, care începe pe 11 iunie, conform sursei menţionate. Deşi suspendarea nu afectează vizele turistice, FIFA a avertizat că achiziţionarea unui bilet la meci nu garantează intrarea în ţara respectivă şi a îndemnat suporterii să solicite viza cât mai curând posibil. Evenimentul, care se preconizează că va contribui cu 17,2 miliarde de dolari la PIB-ul SUA şi va atrage 10 milioane de vizitatori, se confruntă acum cu o posibilă urgenţă logistică şi de reputaţie, a transmis eToro.

IATA prognozează că traficul de pasageri va înregistra o creştere de 4,9% faţă de anul precedent în ceea ce priveşte veniturile pe pasager-kilometru (RPK), a relatat eToro. Aceasta reprezintă o încetinire faţă de creşterea estimată de 5,2% pentru 2025, determinată nu de slăbirea cererii, ci de constrângerile persistente în materie de capacitate - întârzierile în livrarea aeronavelor, cele induse de întreţinere şi lipsa forţei de muncă - continuă să limiteze capacitatea companiilor aeriene de a-şi extinde operaţiunile, potrivit sursei citate. Ca urmare, se estimează că gradul de încărcare cu pasageri va atinge un nivel record de 83,8% în 2026, menţinând aeronavele remarcabil de pline şi susţinând randamentele într-un mediu de operare altfel turbulent. Dacă ne uităm la regiuni, cea mai puternică creştere este prevăzută în zona Asia-Pacific (7,3%), urmată de America Latină (6,6%), Orientul Mijlociu (6,1%) şi Africa (6%). Europa reprezintă 3,8%, în timp ce cea mai mică creştere a contribuţiei la traficul de pasageri provine din Statele Unite (1,5%), conform comunicatului.

Se preconizează că volumul transportului aerian de marfă va creşte cu 2,4% în acest an, beneficiind de expansiunea comerţului electronic, de cererea de semiconductori şi de schimbarea structurală către transportul aerian al mărfurilor de mare valoare şi sensibile la factorul timp, a informat comunicatul de presă. Deşi expansiunea comerţului ar putea încetini în 2026, după o creştere prognozată a transportului aerian de marfă de 3,1% în 2025, acesta rămâne opţiunea preferată atunci când viteza contează cel mai mult, traficul de marfă din zona Asia-Pacific fiind proiectat să crească cu 6% pe fondul incertitudinilor globale persistente, consolidând rolul transportului aerian ca fiind cel mai fiabil mod de livrare, conform sursei citate. Se estimează că celelalte regiuni vor creşte cu aproximativ 2%, în timp ce Orientul Mijlociu va stagna, America de Nord fiind singura regiune ce probabil va înregistra o scădere de 0,5%, potrivit comunicatului.

Cu Jocurile Olimpice de iarnă luna viitoare şi Cupa Mondială FIFA în iunie 2026, toate ingredientele sunt reunite pentru ca acest an să fie unul de succes pentru industria aeriană în ceea ce priveşte traficul de pasageri, a transmis eToro.