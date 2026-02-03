ETURIA- Februarie vine cu o campanie de tip Quick Sales: reduceri de până la 600 de euro pentru vacanţe în peste 40 de destinaţii din întreaga lume

Agenţia de turism Eturia dă startul unei noi ediţii a campaniei Quick Sales, desfăşurată în perioada 3-16 februarie a.c, oferind reduceri consistente pentru vacanţe exotice, circuite de grup şi sejururi premium, cu economii de până la 600 de euro. În aceeaşi perioadă, platformele de rezervare online ale companiei se bucură şi ele de tarife avantajoase. Pe sejurexotic.ro sunt disponibile reduceri de până la 12%, iar pe circuiterra.net se aplică o reducere de 12% la toate pachetele de pe site.

Campania se adresează călătorilor care îşi planifică din timp vacanţele şi sunt atenţi la oportunităţile cu disponibilitate limitată, punând la dispoziţie oferte speciale pentru plecări în 2026, în unele dintre cele mai dorite destinaţii din lume.

În cadrul Quick Sales, turiştii pot beneficia de preţuri reduse pentru vacanţe în destinaţii exotice şi culturale precum: Indonezia, SUA, Brazilia, Costa Rica, Tanzania, Islanda, Thailanda, Vietnam, Sri Lanka, Maldive, Emiratele Arabe Unite, Mauritius, Seychelles, Republica Dominicană, Mexic, Cuba, Filipine, Africa de Sud, Namibia, Mongolia, Cambodgia, China, Japonia, Coreea de Sud, India, Singapore, Qatar, Malaezia, Argentina, Peru, Ecuador, dar şi pentru destinaţii europene populare precum Madeira, Spania, Italia, Franţa, Malta şi Ţările Baltice.

"În contextul economic actual din România, marcat de creşterea costului vieţii, prudenţă în cheltuieli şi o atenţie sporită asupra bugetului, campaniile de tip Quick Sales sunt mai aşteptate decât în alţi ani de către turiştii români. Dacă în trecut reducerile erau percepute mai degrabă ca un bonus, în prezent ele au devenit un instrument esenţial de decizie. Turiştii sunt mai atenţi la raportul calitate-preţ, compară mai mult opţiunile şi reacţionează rapid atunci când apare o ofertă avantajoasă, mai ales pentru vacanţe premium sau destinaţii îndepărtate, unde diferenţele de preţ pot fi semnificative. Totodată, interesul crescut pentru Quick Sales arată o maturizare a comportamentului de consum: românii nu renunţă la vacanţe, dar aleg să le cumpere strategic, în perioadele cu reduceri clare şi condiţii bine definite. Acest tip de campanii răspunde direct nevoii de control financiar, fără a diminua dorinţa de experienţe memorabile”, declară Ana Maria Gherasim, director de vânzări Eturia.

Cel mai mic tarif din campanie porneşte de la 1.190 euro/persoană, pentru un sejur de Paşte 2026, Dubai & plajă Ras al Khaimah (8 zile), pachet care avea iniţial un preţ de 1.350 euro/persoană.

Cea mai mare reducere, de 600 euro/persoană, este disponibilă pentru un circuit de grup, Wellness Program în Costa Rica (14 zile, iunie 2026), cu însoţitor de grup specializat Wellness: Roxana Popa, cu un preţ redus de la 6.350 euro la 5.750 euro/persoană.

Un alt exemplu relevant este circuitul de grup „Namibia Self-Drive & Camping Adventure” (15 zile), cu Tour Teader-ul Eturia: Yulicary Sarracent, care beneficiază de o reducere de 400 euro, de la 4.390 euro la 3.990 euro/persoană.

"Datele Eturia arată că, atât în campaniile Quick Sales, cât şi la nivel general, femeile sunt cele care achiziţionează mai frecvent vacanţe. Ele joacă, de regulă, rolul principal în planificarea concediilor: urmăresc constant ofertele, compară opţiunile şi iau decizia rapid atunci când apare o oportunitate avantajoasă, cu disponibilitate limitată”, declară managerul de vânzări Eturia.

Eturia este prima agenţie de turism turoperatoare din România care oferă servicii tailor‑made celor care doresc să trăiască o călătorie exotică autentică, oriunde pe glob, la standarde superioare în turism. Începând cu 2022, agenţia a lansat platforma de rezervări online www.sejurexotic.ro, dedicată vacanţelor exotice personalizate. În 2024, acesteia i s‑a alăturat www.circuiterra.net, o platformă specializată în rezervarea vacanţelor complexe de tip circuit. Agenţia de turism Eturia are 79 de angajaţi şi a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 38 de milioane de euro.