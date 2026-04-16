FIFA solicită suspendarea raidurilor anti-imigraţie din SUA în timpul Cupei Mondiale 2026

Criticată intens în ultimele luni pentru metodele dure de aplicare a legislaţiei privind imigraţia, poliţia americană pentru imigraţie şi control vamal (ICE) ar putea avea activitatea restrânsă pe durata Cupei Mondiale din 2026, competiţie programată între 11 iunie şi 19 iulie în America de Nord. Potrivit unei informaţii publicate de The Athletic, oficialii FIFA au discutat posibilitatea ca preşedintele forului internaţional, Gianni Infantino, să îi solicite direct preşedintelui american Donald Trump suspendarea operaţiunilor ICE pe perioada turneului, din cauza temerilor privind impactul acestora asupra atmosferei şi securităţii competiţiei.

• Infantino ar urma să intervină direct pe lângă Trump

Conform sursei citate, Gianni Infantino s-a arătat receptiv faţă de această propunere şi ar fi intenţionat să formuleze o solicitare oficială către liderul de la Casa Albă într-un demers descris drept unul „de la preşedinte la preşedinte”.

Până în acest moment, nu este clar dacă preşedintele FIFA a transmis oficial această cerere administraţiei americane şi nici cum ar putea reacţiona Donald Trump la o astfel de solicitare. Discuţiile au loc într-un context sensibil, în condiţiile în care măsurile dure privind imigraţia au reprezentat unul dintre pilonii centrali ai campaniei electorale a lui Trump înaintea alegerilor din 2024.

• Raidurile ICE au generat tensiuni şi proteste

În timpul celui de-al doilea mandat al său, Donald Trump a intensificat acţiunile ICE în mai multe oraşe americane, în cadrul campaniei sale de deportări în masă. Operaţiunile au generat proteste şi confruntări în mai multe zone ale ţării, iar unele intervenţii s-au soldat cu incidente grave. Potrivit articolului citat, la începutul acestui an, două persoane - Renee Good şi Alex Pretti - şi-au pierdut viaţa în urma unor confruntări produse la Minneapolis în contextul acestor raiduri.

Criticii administraţiei americane susţin că prezenţa şi metodele ICE riscă să afecteze imaginea internaţională a Statelor Unite, mai ales într-o perioadă în care ţara urmează să găzduiască unul dintre cele mai urmărite evenimente sportive din lume.

• ICE urma să participe la securitatea turneului

Temerile s-au accentuat după ce Todd Lyons, directorul interimar al ICE, a declarat anterior că agenţii instituţiei vor fi implicaţi în asigurarea securităţii la meciurile Cupei Mondiale. Competiţia din 2026 va fi cea mai amplă din istoria turneului, urmând să reunească pentru prima dată 48 de echipe naţionale şi să se desfăşoare în trei ţări gazdă: Statele Unite, Canada şi Mexic. Prezenţa ICE în jurul arenelor sportive şi al infrastructurii aferente turneului a generat îngrijorări în rândul oficialilor politici şi al societăţii civile.

• Temeri privind impactul asupra fanilor şi angajaţilor

Mai mulţi membri ai Congresului american şi-au exprimat public preocuparea că desfăşurarea agenţilor ICE în proximitatea stadioanelor ar putea conduce la acţiuni de aplicare a legislaţiei privind imigraţia chiar în timpul competiţiei. De asemenea, angajaţii stadionului SoFi din Los Angeles - arenă care va găzdui două dintre cele trei meciuri ale naţionalei SUA din faza grupelor - au ameninţat recent cu greva, invocând temeri legate de implicarea ICE în securitatea evenimentului. În paralel, mai multe federaţii membre FIFA, în special din Europa, şi-ar fi exprimat îngrijorarea faţă de posibilitatea ca prezenţa forţelor anti-imigraţie să afecteze atmosfera competiţiei şi să descurajeze deplasarea suporterilor.

• FIFA ar prefera suspendarea completă a operaţiunilor

Iniţial, FIFA ar fi analizat o variantă de compromis care presupunea limitarea activităţilor ICE în cele 11 oraşe americane care vor găzdui partide ale Cupei Mondiale. Totuşi, această soluţie este considerată insuficientă, întrucât echipele participante îşi vor stabili tabere de pregătire şi baze logistice şi în alte oraşe din SUA, inclusiv în localităţi care nu vor găzdui meciuri. În aceste condiţii, forul mondial ar favoriza acum suspendarea completă a tuturor operaţiunilor ICE pe întreg teritoriul Statelor Unite pe durata turneului.

Dacă solicitarea FIFA va fi confirmată oficial, subiectul ar putea deveni unul dintre cele mai sensibile dosare politice şi diplomatice din jurul organizării Cupei Mondiale 2026. Turneul, care se va desfăşura între 11 iunie şi 19 iulie, este văzut drept un eveniment major de imagine pentru administraţia Trump, iar orice controversă legată de securitate, imigraţie sau proteste sociale riscă să umbrească desfăşurarea competiţiei.