Financial Times: Administraţia Trump analizează achiziţionarea unei participaţii de 5% în OpenAI

Administraţia americană ia în calcul deţinerea unei participaţii de 5% în OpenAI şi în alţi dezvoltatori principali de inteligenţă artificială, precum Anthropic, Google şi Meta, prin intermediul unui fond suveran controlat de stat, conform Financial Times, preluat de Reuters, citat de sursele disponibile. La evaluarea de aproximativ 852 de miliarde de dolari obţinută de OpenAI în runda de finanţare din martie, o participaţie de 5% ar valora în jur de 42,6 miliarde de dolari, potrivit sursei.

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a susţinut în discuţiile preliminare că acordarea unei participaţii guvernului ar reprezenta cea mai bună metodă prin care beneficiile economice generate de inteligenţa artificială să fie împărţite cu publicul, conform Financial Times. Propunerea ar merge însă mai departe decât cazul OpenAI, administraţia americană urmând să deţină câte 5% din fiecare dintre principalii dezvoltatori americani de AI, deşi nu există indicii că aceste companii ar accepta o astfel de structură, potrivit sursei.

Până în prezent, nici Casa Albă, nici OpenAI şi nici celelalte companii menţionate nu au comentat informaţiile, conform publicaţiei. Discuţiile apar într-un context în care autorităţile americane exercită presiuni tot mai mari asupra dezvoltatorilor de AI, fiind preocupate de riscurile de securitate cibernetică şi de competiţia din partea companiilor chineze, care dezvoltă modele open-weight comparabile ca performanţă, dar mult mai ieftine, potrivit sursei.

În ultimele săptămâni, Anthropic a fost nevoită să limiteze temporar accesul la modelele sale pentru a respecta noile cerinţe americane privind controlul exporturilor, ulterior primind aprobarea de a relua accesul după implementarea unor măsuri suplimentare de siguranţă, conform Financial Times. Ideea unei participaţii guvernamentale în OpenAI nu este nouă, CNBC relatând luna trecută că Altman discută cu oficialii americani despre această posibilitate încă de la începutul anului 2025, iar în aprilie OpenAI a propus crearea unui fond public de investiţii care să deţină participaţii în companiile de AI şi să distribuie populaţiei o parte din beneficii, potrivit sursei. Administraţia Trump a mai cumpărat participaţii în companii private în timpul celui de-al doilea mandat, inclusiv în Intel şi IBM, ca parte a strategiei de susţinere a industriilor critice pentru securitatea şi competitivitatea SUA, conform Financial Times.