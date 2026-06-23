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Firmele abandonate, capcana fiscală ascunsă: antreprenorii pot răspunde personal cu bunurile proprii pentru datoriile la ANAF, chiar şi după ani de zile

L.B.
Anticorupţie / 23 iunie, 09:49

Luisiana Dobrinescu, avocat, partener de conducere Dobrinescu Dobrev SCA.

Luisiana Dobrinescu, avocat, partener de conducere Dobrinescu Dobrev SCA.

Unii antreprenori decid să-şi abandoneze societăţile din diverse motive, unele ţinând de situaţia economică, iar altele chiar de fiscalitate, impozitele crescând în ultimii ani. Problema este că multe înregistrează debite fiscale, pentru care pot fi executaţi personal, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

"Din păcate, obligaţiile fiscale nu dispar. Codul de procedură fiscală reglementează situaţiile în care aceste debite fiscale ”trec” la administratori şi la asociaţi. Astfel, ANAF a intensificat acţiunile de recuperare a acestor debite prin atragerea răspunderii solidare a administratorilor şi asociaţilor. Aşa s-a ajuns recent ca tot mai mulţi antreprenori să se trezească deja cu conturile bancare blocate şi cu sechestre pe bunuri, întrucât ANAF este în imposibilitate de a le face comunicarea actelor de procedură prin SPV sau la domiciliul acestora”, a declarat Luisiana Dobrinescu, avocat, managing partner Dobrinescu Dobrev SCA.

Faptul că societatea a înregistrat debite fiscale cu zece ani în urmă sau că asociaţii au vândut între timp părţile sociale nu reprezintă garanţii că aceştia nu ar mai putea fi executaţi personal pentru debite demult uitate.

Conform practicii ANAF, termenul de prescripţie pentru atragerea răspunderii solidare este de 5 ani de la data declarării societăţii ca insolvabilă (fără bunuri urmăribile).

„Abordarea instanţelor este neunitară, însă într-una dintre opinii, la care achiesăm, termenul de prescripţie pentru atragerea răspunderii administratorilor şi asociaţilor este doar de 3 ani, întrucât, în lipsa unui termen expres prevăzut de legislaţia fiscală, se aplică dispoziţiile dreptului comun”, a explicat Luisiana Dobrinescu.

Ce arată o decizie recentă a Tribunalului Bucureşti într-un dosar

O decizie a Tribunalului Bucureşti într-un dosar recent arată cum sunt văzute de instanţe astfel de situaţii.

"Între administratorul societăţii debitoare şi organul fiscal există un raport de drept civil, deoarece administratorul nu este contribuabilul căruia îi incumbă obligaţiile fiscale principale

Întrucât raportul juridic civil generează o răspundere civilă delictuală pentru un prejudiciu cauzat creditorului, iar Codul de procedură fiscală nu reglementează un termen special de prescripţie pentru această acţiune, termenul aplicabil este cel stabilit de art. 2517 din Codul civil, de 3 ani;

Cursul acestui termen începe să curgă de la data emiterii procesului-verbal de declarare a stării de insolvabilitate a debitoarei principale, acela fiind momentul în care organul fiscal a cunoscut sau trebuia să cunoască paguba şi persoana responsabilă”.

O recomandare pentru cei care vor să-şi abandoneze firmele

"În astfel de situaţii sunt posibile mai multe tipuri de apărări, inclusiv din perspectiva prescripţiei dreptului la executare silită, însă pentru aceasta este foarte important ca reprezentanţii societăţii să nu ignore corespondenţa venită din partea ANAF prin SPV (dacă îl au activ) şi respectiv, prin poştă”, explică reprezentanta Dobrinescu Dobrev SCA.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 10:14)

    pe scurt. societățile cu răspundere limitată devin societăți cu răspundere nelimitata atunci când vrea anaf.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

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