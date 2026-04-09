Franţa cere o rediscutare a suspendării Acordului de Asociere UE-Israel

O posibilă suspendare a Acordului de Asociere între Uniunea Europeană (UE) şi Israel poate fi rediscutată în urma atacurilor israeliene ”disproporţionate” în Liban şi atrocităţilor comise de către colonişti israelieni în Cisiordania ocupată, anunţă joi un purtător de cuvânt al ministerului francez de Externe, informează news.ro.

”Având în vedere gravitatea a ceea ce s-a întâmplat (miercuri în Liban) şi dată fiind situaţia în Cisiordania, nu putem exclude ca discuţia desspre suspenadare a Acordului de Asociere între UE şi Israel să se redeschidă, pe lângă (aplicarea unor) sancţiuni la nivel naţional”, a anunţat Pascal Confavreux.

”Israelul are, bineînţeles, dreptul să se apere, dar aceste acţiuni sunt nu doar inacceptabile, ci sunt disproporţionate şi conduc de facto la un impas”, a denunţat el.

O suspendare a Acordului de Asociere UE-Israel, aflat în vigoare din 2000, menit să faciliteze dialogul politic şi schimburile comerciale între cele două părţi, se adoptă cu o unanimitate a celor 27 de state membre UE.

În 2025, din cauza unei escaladări militare a crizei umanitare în Războiul din Fâşia Gaza, UE a declanşat o reexaminare a acestui acord, la cererea mai multor state membre, inclusiv Olanda, care acuzau Israelul de faptul că nu respectă drepturile omului şi principiile democratice, aşa cum pevede Artocolul 2 al acestui Acord de Asociere.

Israelul a încălcat acest artocol, a stabilit ulterior Comisia Europeană (CE) într-un raport.

Însă Germania s-a opus atunci oricărei suspendări globale sau rezilieri a acordului.