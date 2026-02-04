Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Fresca cu „îngerul-Meloni” eliminată dintr-o bazilică din Roma după controverse

O.S.
Internaţional / 4 februarie, 19:14

Sursa foto: Instagram/Giorgia Meloni

Sursa foto: Instagram/Giorgia Meloni

La patru zile de la declanşarea controversei din Italia, chipul unui heruvim ce semăna izbitor cu premierul Giorgia Meloni, dintr-o frescă recent restaurată la o bazilică din Roma, a fost eliminat, conform News.ro.

Sâmbătă, controversele au crescut după ce un articol cu fotografii a arătat că un înger dintr-o frescă recent restaurată în capela bazilicii San Lorenzo in Lucina, în centrul Romei, semăna surprinzător de mult cu premierul Giorgia Meloni, potrivit sursei. Şefa guvernului s-a amuzat pe Instagram, postând fotografia presupusului său portret şi comentând: „Nu, chiar nu semăn cu un înger”, a relatat News.ro.

Artistul voluntar care a realizat restaurarea, Bruno Valentinetti, a declarat că a şters chipul controversat marţi seara, la cererea Curiei, guvernul central al Bisericii, informează sursa. Restauratorul a recunoscut în cele din urmă că era vorba de chipul Giorgiei Meloni, deşi iniţial negase acest lucru, subliniază sursa.

După ce bazilica San Lorenzo in Lucina, aflată la câţiva metri de sediul guvernului italian, a atras în ultimele zile un număr neobişnuit de vizitatori, fluxul s-a redus miercuri la prânz, probabil din cauza ploii torenţiale care cădea peste Roma, menţionează sursa. Arianna De Gregoriis, în vârstă de 23 de ani, nu a rezistat însă tentaţiei de a reveni pentru a vedea dacă imaginea fusese într-adevăr îndepărtată, conform News.ro.

"Ieri am venit să văd această reprezentare şi, după ce am citit că imaginea a fost ştearsă, m-a intrigat şi mai mult, aşa că am vrut să mă întorc să verific”, a declarat tânăra Arianna De Gregoriis, potrivit News.ro. Ea a adăugat că introducerea unei persoane politice într-un loc sacru şi, în general, într-o operă de artă „nu este un mesaj pozitiv”. Miercuri, institutul care gestionează bunurile artistice din Roma a precizat că orice intervenţie de restaurare necesită o cerere de autorizare, însoţită de o schiţă a imaginii, a relatat sursa. Institutul, subordonat Ministerului Culturii italian, a dispus sâmbătă o inspecţie a frescei, menţionează aceeaşi sursă.

