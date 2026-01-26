Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Fumul incendiilor de vegetaţie, factor de risc în autismul infantil

O.D.
26 ianuarie

Fumul incendiilor de vegetaţie, factor de risc în autismul infantil

Expunerea prenatală la fumul provenit din incendiile de vegetaţie ar putea fi asociată cu un risc mai mare de diagnosticare cu tulburări din spectrul autist în primii ani de viaţă, potrivit unui studiu publicat recent şi citat de agenţia Xinhua. Cercetarea adaugă o piesă importantă într-un puzzle ştiinţific complex, care investighează relaţia dintre poluarea aerului şi dezvoltarea neurologică timpurie.

Studiul, publicat în revista Environmental Science & Technology, a analizat un grup numeros de femei însărcinate din sudul Californiei, monitorizate pe o perioadă de opt ani, între 2006 şi 2014. Cercetătorii au estimat nivelul de expunere prenatală la fumul degajat de incendiile de pădure şi la particulele fine asociate acestuia (PM2,5), pe baza adreselor de domiciliu ale mamelor în timpul sarcinii.Ulter ior, aceste estimări au fost corelate cu diagnosticarea tulburărilor din spectrul autist la copii până la vârsta de cinci ani, folosind un model statistic de tip „timp până la eveniment”, frecvent utilizat în studiile epidemiologice pentru evaluarea riscurilor în timp. Autorii cercetării arată că asocierea dintre expunerea la fumul incendiilor şi riscul de autism a fost cea mai consistentă în al treilea trimestru de sarcină, o etapă critică pentru dezvoltarea creierului fetal.

Rezultatele au devenit mai clare atunci când expunerea a fost evaluată nu doar prin concentraţia medie de PM2,5, ci şi prin numărul de zile sau de episoade de fum provenit de la incendiile de vegetaţie. Această abordare sugerează că durata şi frecvenţa expunerii pot fi la fel de importante ca intensitatea poluării.

Într-o analiză de sensibilitate, limitată la mamele care nu şi-au schimbat adresa în timpul sarcinii, cercetătorii au constatat că expunerea în trimestrul al treilea la mai mult de 10 zile cu fum a fost asociată cu un risc relativ de 1,225 comparativ cu situaţia în care nu a existat nicio zi de expunere. Au fost observate şi creşteri mai mici ale riscului în cazul unui număr redus de zile cu fum.

Un fenomen cu impact regional extins

Descoperirile sunt deosebit de relevante pentru regiunea metropolitană Los Angeles, unde fumul provenit de la incendiile de vegetaţie poate parcurge distanţe mari, afectând comunităţi aflate la zeci sau chiar sute de kilometri de focarele active. Chiar şi atunci când incendiile au loc în afara limitelor oraşului, curenţii de aer pot transporta particule fine în Bazinul Los Angeles, expunând populaţia urbană la episoade repetate de poluare severă.

Studiul se înscrie într-un corp mai larg de cercetări care indică o legătură între poluarea aerului şi riscul de autism. O meta-analiză publicată în 2021 de Facultatea de Sănătate Publică T.H. Chan a Universităţii Harvard a raportat, la rândul său, un risc crescut de autism asociat cu expunerea la PM2,5, cu un efect prenatal mai pronunţat în al treilea trimestru de sarcină. Cercetătorii subliniază însă limitele inerente ale studiilor observaţionale. Astfel de analize pot identifica corelaţii, dar nu pot demonstra o relaţie de cauzalitate directă. De asemenea, estimarea expunerii pe baza adresei de domiciliu nu surprinde pe deplin comportamente individuale relevante, precum timpul petrecut în interior, utilizarea purificatoarelor de aer sau alte surse de poluare.

