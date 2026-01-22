Gavin Newsom susţine că i s-a interzis să vorbească la Davos

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, un critic democrat al preşedintelui Donald Trump, a declarat miercuri că i s-a interzis să ia cuvântul la Forumul Economic Mondial de la Davos, acuzând Casa Albă că a intervenit în legătură cu evenimentul pe care îl planificase, informează news.ro.

„California tocmai a fost respinsă la Casa SUA. Din câte ştim, California face parte din SUA”, a declarat Newsom într-o postare pe X, referindu-se la sediul oficial al SUA de la Davos. „Cât de slab şi patetic trebuie să fii pentru a fi atât de speriat de o discuţie la gura sobei?”, a adăugat Newsom, care a luat în considerare public candidatura pentru nominalizarea democraţilor la preşedinţie în 2028.

Biroul lui Newsom a dat vina pe presiunea din partea administraţiei Trump, fără a furniza dovezi. „Sub presiunea Casei Albe şi a Departamentului de Stat, Casa SUA (USA House, o biserică care acţionează ca pavilion oficial al SUA) refuză acum accesul guvernatorului Gavin Newsom pentru a vorbi cu presa după ce Fortune - partenerul media oficial - l-a invitat să vorbească”, a declarat miercuri biroul de presă al lui Newsom.

Biroul de presă al lui Newsom a precizat că Fortune l-a invitat luna aceasta la o discuţie informală şi că Newsom a acceptat.

Fortune a confirmat invitaţia. Într-o declaraţie trimisă prin e-mail către Reuters, a afirmat că USA House a decis că nu va putea accepta participarea lui Newsom şi a comunicat această decizie către Fortune.

Trump şi Newsom s-au ciocnit în repetate rânduri de când Trump a preluat funcţia pentru al doilea mandat la Casa Albă, în urmă cu un an, inclusiv în legătură cu trimiterea de către preşedintele republican a trupelor Gărzii Naţionale în statul californian, în timpul verii. Trump se referă adesea la guvernator ca „Newscum” (un joc de cuvinte peiorativ între Newsom şi scum, „scursură”)

„Ştiu că Gavin a fost aici”, a spus Trump în timpul discursului său de la Davos. „Cândva mă înţelegeam foarte bine cu Gavin”, a adăugat preşedintele.

Newsom a putut fi văzut în sală în timpul discursului lui Trump. El a declarat ulterior reporterilor referindu-se la discursul lui Trump: „A fost extrem de plictisitor. A fost extrem de nesemnificativ. Nu avea de gând să invadeze Groenlanda. Nu a fost niciodată real”.

Miercuri dimineaţă, secretarul trezoreriei, Scott Bessent, a pregătit terenul cu propria sa critică batjocoritoare la adresa guvernatorului Californiei, spunând că Newsom îi pare a fi „o combinaţie între Patrick Bateman şi Sparkle Beach Ken”, referindu-se, respectiv, la un criminal în serie fictiv şi la o păpuşă masculină populară, omologul lui Barbie. „Este prea îngâmfat, prea egocentric şi prea ignorant în materie de economie pentru a şti ceva”, a spus Bessent.