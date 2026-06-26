Google lansează o aplicaţie de finanţe

Gigantul american Google a anunţat, joi, disponibilitatea Google Finance, o aplicaţie dedicată domeniului financiar, potrivit news.ro.

Google Finance va avea trei componente principale: informaţiile în timp real despre pieţe, ştirile din sectorul financiar şi o funcţie de inteligenţă artificială numită Key Moments.

Key Moments, conform companiei, ar trebui să se concentreze pe momentele în care valorile acţiunilor încep scadă sau să crească şi să explice ce stă la baza acestora.

Cu această aplicaţie, Google încearcă să se impună pe nişa din ce în ce mai aglomerată a aplicaţii financiare şi, în acelaşi timp, să extindă numărul utilizatorilor şi abilităţile AI-ului dezvoltat de companie.

Mutarea aduce Google în concurenţă cu numeroase platforme financiare, precum Yahoo Finance pe partea de ştiri sau Robinhood pe partea de analiză a pieţelor.

Noua aplicaţie este disponibilă acum pentru Android, iar o versiune pentru iPhone va fi lansată peste câteva luni.

Cu aceeaşi ocazie, Google anunţă şi ieşirea din beta a versiunii web de Google Finance, care a fost lansată anul trecut cu funcţii similare de inteligenţă artificială.