Grindeanu exclude o alianţă cu AUR: „Cât timp sunt eu la conducerea PSD, nu vom guverna împreună”

Sorin Grindeanu a respins categoric posibilitatea ca PSD să formeze un Guvern alături de AUR, în contextul speculaţiilor apărute după ce social-democraţii au decis să boicoteze şedinţele coaliţiei.

La finalul unei reuniuni a conducerii PSD, în care s-a stabilit neparticiparea la şedinţele coaliţiei şi au fost adoptate propuneri pentru proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind suspendarea finanţării unor proiecte din PNRR, Grindeanu a fost întrebat dacă există şanse ca partidul să colaboreze guvernamental cu formaţiunea condusă de George Simion.

„Nu vă supăraţi, am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliţie (PNL-PSD-USR-UDMR-Minorităţi Naţionale). Decizia am luat-o într-un for cât se poate de larg. Suntem un partid serios, nu luăm decizii pe picior”, a declarat preşedintele interimar al PSD.

Solicitat să spună dacă garantează că PSD nu va intra la guvernare alături de AUR, Grindeanu a răspuns: „În mandatul meu, da”.

Declaraţiile sale vin după ce liderul AUR, George Simion, afirmase săptămâna trecută, la Realitatea TV, că speră ca din toamnă partidul să intre la guvernare într-un Executiv condus de Călin Georgescu, din care să facă parte şi PSD.