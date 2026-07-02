Grupul Vorwerk înfiinţează o subsidiară în România după rezultatele economice din anul 2025

Grupul german Vorwerk integrează operaţiunile Thermomix şi Kobold de pe piaţa locală prin înfiinţarea companiei Vorwerk România, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Decizia structurală urmează unor performanţe financiare majore ale fostului distribuitor H.L.K. TRADE S.R.L., transmite aceeaşi sursă.

Vânzările de aparate electrocasnice au înregistrat o creştere de 34% în anul precedent, informează sursa citată. Volumul de echipamente Thermomix livrate către clienţi a depăşit pragul de 12.000 de unităţi în anul 2025, notează sursa menţionată.

Directorul executiv al Vorwerk Group, Thomas Stoffmehl, declară: „În centrul Strategiei 2030 se află o ambiţie clară: să devenim cea mai atractivă companie de vânzări directe din lume. Pentru a ne atinge această ambiţie, avem nevoie de comunităţi puternice, ecosisteme dinamice şi pieţe cu un potenţial ridicat de dezvoltare. România a demonstrat în ultimii ani că îndeplineşte toate aceste criterii şi reprezintă un exemplu convingător al modului în care strategia noastră prinde viaţă”, conform comunicatului.

Extinderea reţelei de consultanţi şi dezvoltarea ecosistemelor digitale susţin direct această evoluţie pe plan internaţional, transmite sursa citată.

Noul director general al subsidiarei locale, Ana Iancu, afirmă: „Consultanţii, angajaţii şi clienţii noştri au construit ceva remarcabil de-a lungul anilor. Faptul că devenim parte din Vorwerk deschide un nou capitol pentru această comunitate şi creează noi oportunităţi de dezvoltare. Avem o fundaţie solidă pe care vom continua să construim şi privim cu încredere către viitorul Thermomix® şi Kobold în România”, informează sursa menţionată.

Modelul de business bazat pe interacţiune directă şi servicii personalizate asigură stabilitatea pe termen lung a brandului în ţară, potrivit comunicatului.