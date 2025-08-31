Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Hamasul confirmă asasinarea lui Mohammed Sinwar, la trei luni după ce a fost anunţată de Israel

M.P.
31 august, 16:30

Mişcarea islamistă palestiniană Hamas confirmă astăzi moartea lui Mohammed Sinwar - a cărui moarte într-un atac la Khan Yunis a fost anunţată în urmă cu trei luni de către armata israeliană -, liderul Hamas în Fâşia Gaza şi fratele lui Yahya Sinwar, fostul lider suprem al mişcării islamiste, prezentat de Israel drept principalul arhitect al atacului fără precedent de la 7 octombrie 2023 care a declanşat Războiul din Fâşia Gaza, relatează AFP, de la care reluăm următoarele.

Yahya Sinwar a fost de asemenea asasinat de Israel în octombrie 2024, în tiruri ale unor militari isaelieni în sudul Fâşiei Gaza.

Mohammed Sinwar a fost ”eliminat” la 13 mai 2025, ”în timp ce se ascundea într-un centru de comandament şi control subteran”, anunţa atunci armata israeliană.

Fotografia sa a fost difuzată - alături de ale altor lideri politici şi militari Hamas ucişi de Israel - sâmbătă seara de către mişcarea plaestiniană.

Este vorba despre fotografii ale lui Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh - liderul politic al Hamas, Mohammed Deif - comandantul-şef al aripii armate a mişcării, Brigăzile al-Qassam. şi ale doi membri ai Consiliului Militar, Bassem Issa et Raed Thabet.

Ei sunt prezentaţi drept ”membri martiri ai Consiliului Militar”.

Două surse din cadrul Hamas au anunţat că Mohammed Sinwar a preluat şefia Consiliului Militar al Brigăzilor al-Qasaam după asasinarea lui Mohammed Deif.

La 8 iunie, armata israeliană a anunţat că a identificat cadavrul lui Mohammed Sinwar, ”localizat în tunelul subteran aflat sub Spitalul European din Khan Yunis”.

Atacul Hamas de la 7 octombrie 2023 în sudul Israelului a antrenat moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene. Dintre cele 251 de persoane luate ostatice atunci, 47 sunt ţinute în continuarea în Fâşia Gaza, dintre care 25 au fost declarate moarte de către armata israeliană.

Campania de represalii a Israelului s-a soldat cu cel puţin 63.371 de morţi în Fâşia Gaza, majoritatea civili, potrivit Ministerului Sănătăţi Hamas, considerate fiabile de către ONU.

ONU a declarat săptămâna trecută foametea în Fâşia Gaza, devastată de război, după ce experţi au avertizat că 500.000 de persoane se află într-o situaţie ”catastrofală”.

