Handbal: România încheie participarea la Campionatul European cu a treia înfrângere

Naţionala României şi-a încheiat, marţi, participarea la Campionatul European, după ce a bifat al treilea eşec din grupa B, la Herning, scor 23-24 (9-13), cu Macedonia de Nord. Tricolorii încheie pe ultimul loc în grupă şi sunt eliminaţi din competiţie, urmând a se clasa final pe unul din locurile 19-24.

Pentru România au marcat Nistor 8 goluri, Dedu 4, Andrei 2, Grigore 2, Buzle 2, Stanciuc 2, Botea 1, Cumpănici 1, Nagy 1, iar din echipa Macedoniei s-a remarcat Kuzmanovski 9. Golul victoriei a fost marcat în ultima secundă de joc, de Kosteski, după ce Stanciuc egalase, când mai erau 7 secunde din meci.

În primele două partide, tricolorii au pierdut cu Portugalia (34-40) şi cu Danemarca (24-39).