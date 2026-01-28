Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Hidroelectrica va dezvolta împreună cu gigantul francez EDF hidrocentrala Tarniţa - Lăpuşteşti

T.B.
Piaţa de Capital / 28 ianuarie, 10:13

Hidroelectrica va dezvolta împreună cu gigantul francez EDF hidrocentrala Tarniţa - Lăpuşteşti

Acţionarii companiei de stat Hidroelectrica au aprobat, marţi, înfiinţarea unei companii mixte cu compania franceză EDF Power Solutions International, potrivit unui anunţ publicat pe Bursa de Valori Bucureşti.

Potrivit BVB, Hidroelectrica şi EDF vor avea cote egale în societatea mixtă.

Bursa de Valori Bucureşti notează că societatea mixtă va fi înfiinţată pentru dezvoltarea Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarniţa, proiect pe care România încearcă de circa 50 de ani să-l demareze.

Conform BVB, EDF Power Solutions International este divizia globală a grupului francez EDF, specializată în soluţii de energie regenerabilă şi tranziţie energetică.

BVB mai precizează că grupul EDF, cu o cifră de afaceri de 118,7 miliarde de euro în 2024, este unul dintre cei mai mari producători şi furnizori de energie electrică din lume, având sediul în Franţa.

Proiectul hidrocentralei Tarniţa-Lăpuşteşti, vechi de 50 de ani, a fost rostogolit de la o guvernare la alta, potrivit BVB.

BVB mai arată că proiectul a suferit eşec după eşec, cu anulări, reluări şi prelungiri ale licitaţiilor pentru un nou studiu de fezabilitate.

Fostul ministru al energiei, Sebastian Burduja, îl considera „proiectul de suflet”, a transmis BVB.

Conform estimărilor unor specialişti din domeniul energetic, de-a lungul anilor s-au cheltuit peste 5 milioane de euro pe studii şi actualizări de studii pentru acest proiect, notează BVB.

BVB mai informează că în 2013 a fost înfiinţată o companie de proiect, iar în 2015 cinci companii chineze şi-ar fi manifestat interesul, dintre care trei au trecut de etapa de precalificare, însă discuţiile nu s-au finalizat.

Potrivit BVB, proiectul a fost suspendat în 2016, dar reluat în 2017 de guvernul de atunci şi introdus în programele de guvernare ulterioare.

BVB relatează că, în 2020, fostul ministru Virgil Popescu a afirmat că proiectul va fi scos din strategia energetică deoarece nu se justifică economic, însă un an mai târziu, patru companii coreene şi-ar fi arătat interesul pentru investiţie.

În 2023, fostul ministru Burduja a scos din sertar proiectul Tarniţa-Lăpuşteşti, l-a declarat prioritar şi l-a făcut „proiectul de suflet” imediat după desfiinţarea companiei de proiect Hidro-Tarniţa, potrivit BVB.

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie (SAPE) a explicat pentru HotNews.ro că compania de proiect a fost dizolvată la începutul lunii iulie 2023, „pentru că nu producea nimic, nu putea fi finanţată în niciun fel şi nu a fost găsit niciun investitor pentru construirea Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj de la Tarniţa-Lăpuşteşti”.

BVB mai informează că, din 2024, după mai multe încercări de organizare a unei licitaţii, proiectul a intrat din nou într-un con de umbră.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 28.01.2026, 10:27)

    Mai exista comitetul acela, sau ce era la minister, unde erau angajati, se plateau salarii, pentru Tarnita Lapusesti? Le lipsea doar obiectul muncii.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

28 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 28 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

28 ianuarie
Ediţia din 28.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2871
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5270
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8732
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.8626

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb