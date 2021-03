IBRAHIMOVICI, DUPĂ REVENIREA LA NAŢIONALA SUEDIEI:"A fost o senzaţie incredibilă"

Atacantul Zlatan Ibrahimovici, care a jucat din nou joi seară pentru naţionala Suediei, după aproape cinci ani de absenţă, a declarat că pentru el "a fost o senzaţie incredibilă", informează AFP şi news.ro.

"A fost o senzaţie incredibilă. Ultima dată când am jucat aici, stadionul era plin şi atmosfera este diferită când este plin, însă în rest a fost incredibil. Am fost foarte bucuros, am fost foarte mândru. Am încercat de fiecare dată să dau totul pentru a-mi ajuta colegii, pentru a mă ajuta pe mine însumi şi pentru a face performanţă. Nu a fost un meci uşor, nu cred că am fost la adevăratul nostru nivel, nu am fost periculoşi cum ar fi trebuit să fim, dar până la urmă am câştigat şi am obţinut cele trei puncte de care aveam nevoie. Este primul meci, suntem împreună de două sau trei zile. Acum va fi din ce în ce mai bine", a spus Ibrahimovici.

La vârsta de 39 de ani şi la aproape cinci ani de la retragerea din naţionala Suediei, Zlatan Ibrahimovici a revenit în prima reprezentativă, joi seară, la meciul cu Georgia, scor 1-0, din preliminariile Cupei Mondiale. Ibrahimovici a jucat până în minutul 84.