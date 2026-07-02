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ÎCCJ: Guvernul demis nu poate iniţia demersuri constituţionale care exced administrării curente

L.B.
Politică / 2 iulie, 17:48

Sursă foto: iccj.ro

Sursă foto: iccj.ro

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a transmis un comunicat în care ia act de declaraţiile publice ale premierului privind intenţia Guvernului de a sesiza Curtea Constituţională în legătură cu un litigiu aflat în curs de soluţionare, precizând că nu va intra într-o polemică publică asupra unor chestiuni de drept care fac obiectul unui proces pendinte, conform comunicatului publicat pe site-ul ICCJ. Înalta Curte subliniază că aspectele vor fi analizate exclusiv în cadrul procedurilor legale, cu respectarea competenţelor constituţionale ale fiecărei autorităţi publice, potrivit sursei.

ICCJ consideră că este fără precedent ca, înainte de soluţionarea definitivă a unui litigiu, una dintre părţi să califice public conduita instanţei drept neconstituţională şi să formuleze acuzaţii privind depăşirea competenţelor, cu atât mai mult cu cât aceste afirmaţii provin din partea unui Guvern demis şi aflat în exercitarea limitată a atribuţiilor constituţionale, exclusiv pentru administrarea treburilor publice până la învestirea unui guvern cu puteri depline, conform comunicatului. ICCJ arată că astfel de competenţe nu pot fi extrapolate la iniţierea unor demersuri constituţionale sau procedurale care exced administrării curente, potrivit art. 110 alin. (4) din Constituţie, potrivit sursei.

Instanţa supremă avertizează că o asemenea conduită afectează independenţa justiţiei şi încrederea cetăţenilor în soluţionarea litigiilor exclusiv în faţa instanţelor, pe baza legii şi a argumentelor juridice, nu prin calificări publice anticipate sau presiuni exercitate în spaţiul public, şi reaminteşte că, într-un stat de drept, argumentele juridice se susţin în faţa instanţei de judecată, iar independenţa justiţiei presupune ca procesele să fie soluţionate în sala de judecată, prin hotărâri motivate, conform comunicatului.

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