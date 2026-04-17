Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ilie Bolojan: ”Poate să fie un guvern majoritar, dar el trebuie să aibă o susţinere”

S.B.
Politică / 17 aprilie, 14:31

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre ruperea coaliţiei, că aritmetica parlamentară este complicată şi nu-ţi permite foarte multe mişcări, el adăugând că poate să fie un guvern majoritar, dar el trebuie să aibă o susţinere, într-o formă sau alta, parlamentară şi nu e uşor de făcut majorităţi pe tema asta, informează news.ro.

Premierul a spus că PNL a decis deja că, dacă se generează o criză politică, PNL nu va mai fi într-o coaliţie cu PSD.

”Partidul Naţional Liberal a avut o şedinţă pe această temă în conţinere în care PSD a făcut anunţul legat de acest vot. Practic, s-a poziţionat. În momentul de faţă există o poziţie a Partidului Naţional Liberal din care rezultă că, dacă se generează o criză politică, PNL nu va mai fi într-o coaliţie cu PSD. Până la o altă decizie care poate apărea, ori întărirea acestei decizii ori o altă decizie, într-un fel sau altul, lucrurile sunt decise. Acesta este decizia pe care PNL a luat-o şi funcţie de ce se va vota luni, probabil că luni seara, marţi dimineaţa, vom avea o reacţie pe tema asta”, a spus premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, la RRA.

El a precizat că liberalii nu sunt ”oameni care potenţează scandaluri”.

”La un moment dat, v-am spus, m-am făcut că nu aud. Am încercat să aplanăm lucrurile ştiind sensibilităţile fiecăruia, încercând să construim încredere, dar s-a ajuns într-o situaţie în care inevitabil şi PNL va trebui să-şi reconfirme o decizie”, a explicat premierul.

Întrebat dacă vede refăcută vreodată coaliţia cu Partidul Social Democrat şi rotativa de anul viitor, şeful Executivului a afirmat că arimetica parlamentară nu este foarte simplă.

”Ştiţi că avem o arimetică complicată care nu-ţi permite foarte multe mişcări, pentru că ne place, nu ne place, trebuie să existe o majoritate. Poate să fie un guvern majoritar, dar el trebuie să aibă o susţinere, într-o formă sau alta, parlamentară şi nu e uşor de făcut majorităţi pe tema asta”, a arătat Ilie Bolojan.

Şeful Executivului a menţionat că, pe de altă parte, e vorba de relaţii de încredere, de respect între partide şi între oameni. ”Gândiţi-vă că de 3-4 luni de zile asistăm la un asalt, la nişte critici în care doar se critică, doar se fuge de răspundere, dar nu se vine cu nicio soluţie. Gândiţi-vă că atunci când discutăm diferite lucruri, pun întrebări: Aveţi alte variante? Aveţi alte propuneri? Sunteţi de acord? Nu sunteţi de acord? Toate se termină cu acest tip de discuţii şi dacă nu vii cu alternative, nu vii cu soluţii, înseamnă că lucrurile sunt totuşi pe o anumită direcţie care poate fi făcută. În astfel de situaţii, întrebarea care se pune de către un om raţional, dacă astăzi aţi ajuns să vă certaţi şi mâine din nou veţi sta la aceeaşi masă, când aţi fost serioşi? Şi aici, în momentul în care lucrurile degenerează peste un anumit nivel, în condiţiile în care încrederea pur şi simplu este pierdută, e greu de presupus că poţi să construieşti relaţii de încredere, pentru că atât într-o entitate privată, cât şi la locurile de muncă, cât şi într-o coaliţie, la un moment dat, respectul între oameni, încrederea, bunele intenţii, în cazul acesta, patriotismul de a face ceea ce trebuie pentru ţara noastră, responsabilitatea de a corecta lucrurile pe care le-am greşit cu toţii şi dedicarea de a face lucrurile corect pentru România sunt nişte elemente de bază. Dacă astea nu sunt respectate, e greu după aceea să faci alte înţelegeri”, a subliniat Bolojan.

Opinia Cititorului ( 11 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 17.04.2026, 14:50)

    pleacă-acas !

    învață engleză ! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. )
      (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 17.04.2026, 15:00)

      Muișor Dan păsește pe lîngă covorul roșu !

      și cade de pe eL (covor) ! 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  Comentariu eliminat conform regulamentului (răspuns la opinia nr. )
      (mesaj trimis de Redacţia în data de 17.04.2026, 15:03)

      ...

      1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2026, 15:11)

      Adevarul este ca si pana acum guvernul a fost tot minoritar pentru ca din partea PSDului a avut numai contre si piedici. PSDul a fost dusmanul reformelor si al guvernului chiar si atunci cand insidios se intitula partener de coalitie. Daca la guvernare a fost ca si cand era in opozitie, acum ca trece in opozitie va fi ca si cand era la guvernare. Nimic nou pentru tara, nicio schimbare. Sacalii tot sacali raman.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.4.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2026, 15:21)

      De ce sa invete engleza? Nu pricepi limba romana si vrei sa iti vorbeasca in engleza?

      Te-a cam luat vijeul pe sus si te-ai lovit la capul de condor. 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.5.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2026, 15:24)

      Numai o minte de condor putea sa emane asemenea prostii.

      Cum poate sa cada de pe covor, daca paseste pe langa covor?

      S-au revarsat prostii peste Romania si au ajuns sa inunde si Bursa. 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2026, 14:51)

    PSD, un partid de profitori disperati ca li se vor diminua averile, mi-e greata, din cauza lor acum trebuie sa-mi vand actiunile de la bvb, pentru ca nu mai aderam la OECD si ajungem in junk!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2026, 15:08)

    PSD va distruge tara asta, din cauza lor o sa ne nenorocim! Niste profitori nenorociti!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 3.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
      (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2026, 15:27)

      Vina nu este numai a lor. La fel de vinovati ca parazitii psdisti sunt hoardele de idioti cu drept de vot. Nici dupa 35 de ani de ciuma rosie si hotie multilateral dezvoltata, nu ne-am lecuit de prostie si tot hotia si nemernicia votam.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      3.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3.1)
      (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 17.04.2026, 15:43)

      exakt,

      nu votează hoarda „cum trebe” a.s.citi „pro-ioropean, globalizare, migranți din lumea a-4-a cu dentist gratis, green-deal, LGBTQ+++” 

      atunci furăm/întrerupem votul dat de hoardă ! 

      unde este Muișor Dan cu raportul despre Putin (un ticălos, fără îndoială) care s-a băgat în TikTokăreala hoardelor ! 

      unde este raportul ??? 

      de ce ni se închide cam tot ce înseamnă industrie grea și agricultură în țara rumenilor ???

      că trebuie să suferim noi de dragul CO2:ului !!! Fuck That !!! 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2026, 15:19)

    Gunoaiele pesediste nu vor sa-si piarda averile, mi-e greata, din cauza lor tot poporul va fi nenorocit cu dobanzi imense si concedieri!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

17 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 17 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

17 aprilie
Ediţia din 17.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

