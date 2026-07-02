Ilie Bolojan: Guvernul a sesizat CCR pentru un conflict constituţional cu ÎCCJ, după ce instanţa a cerut plata a 4,8 miliarde de lei restanţe salariale

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat că Guvernul a sesizat Curtea Constituţională a României pentru soluţionarea unui conflict juridic de natură constituţională cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, deoarece instanţa s-a substituit puterii executive şi legislative în materie bugetară, conform declaraţiilor citate de News.ro. Bolojan a explicat că puterea judecătorească nu are legitimitatea şi nici competenţa tehnică de a stabili cum se distribuie banii dintr-un buget general consolidat, obligând Guvernul să aloce sume pentru un singur sector, potrivit sursei.

Premierul a subliniat că, potrivit Legii 500/2002 privind finanţele publice, elaborarea proiectului bugetului de stat, rectificările bugetare şi alocarea sumelor din Fondul de rezervă bugetară reprezintă atribute exclusive şi suverane ale puterii executive şi legislative, conform News.ro. El a reamintit că ÎCCJ a sesizat Curtea de Apel Bucureşti solicitând obligarea Guvernului să achite 4,8 miliarde de lei, reprezentând restanţe salariale câştigate prin procese sau penalităţi, iar prima instanţă a stabilit şi penalităţi de 1% pe zi din această sumă, adică 48 de milioane de lei pe zi (aproximativ 9 milioane de euro), potrivit sursei.

Bolojan a precizat că Guvernul a contestat acţiunea, iar termenul stabilit de Înalta Curte este 9 iulie, conform News.ro. La sfârşitul lunii martie, ÎCCJ a formulat plângere prealabilă la adresa Guvernului şi a Ministerului Finanţelor pentru refuzul de a asigura fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale restante ale judecătorilor şi ale celorlalte categorii profesionale îndreptăţite, iar în caz de nesoluţionare favorabilă ar putea sesiza instanţa de contencios, potrivit sursei.