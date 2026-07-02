Ilie Bolojan: Voi solicita convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară pentru a adopta legile necesare încasării banilor din PNRR

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat joi, după şedinţa de Guvern, că va solicita conducerii celor două Camere convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară în a doua jumătate a lunii iulie, pentru dezbaterea şi adoptarea legilor necesare încasării sumelor aferente PNRR, conform declaraţiilor citate de News.ro. Bolojan a precizat că au fost inventariate şase proiecte de bază şi încă trei proiecte secundare, pe care Guvernul îşi propune să le finalizeze până săptămâna viitoare, potrivit sursei.

Premierul a subliniat că vor fi încheiate discuţiile cu reprezentanţii Comisiei Europene pe fiecare domeniu, astfel încât ceea ce va fi trimis Parlamentului să aibă avizul Comisiei, conform declaraţiei. El a menţionat că va informa grupurile şi liderii parlamentari din timp, pentru a avea acces la proiecte, iar unele dintre acestea sunt deja depuse în Parlament, potrivit News.ro.

Bolojan a transmis că fiecare proiect are o valoare de cel puţin 770 de milioane de euro, iar valoarea maximă este de 970 de milioane de euro, motiv pentru care este esenţială adoptarea lor în sesiuni extraordinare, pentru ca România să îşi încaseze sumele aferente PNRR, conform sursei. News.ro