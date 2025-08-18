Imobiliare.ro: Începe perioada de foc pe piaţa chiriilor!

A început perioada de foc pe piaţa chiriilor din marile oraşe, anunţă Imobiliare.ro, într-un comunciat remis redacţiei. Cererea creşte în apropierea noului an universitar odată cu miile de studenţi care îşi caută cazare. În plus, unii dintre românii care prospectau piaţa pentru a-şi găsi o locuinţă, înainte de majorarea TVA de la 9% la 21%, ar putea să-şi îndrepte acum căutările tot spre proprietăţile de închiriat. Acest surplus de cerere va aduce, în următoarele săptămâni, un plus de efervescenţă pe segmentul închirierilor, alături de potenţiale majorări ale preţurilor.

"Piaţa chiriilor intră în perioada cu cel mai mare interes al anului, odată cu revenirea studenţilor şi relocările specifice începutului de toamnă. La această sezonalitate se adaugă însă şi contextul economic actual: creşterile de taxe şi inflaţia pun presiune pe bugetele proprietarilor, iar randamentele investiţionale s-au diminuat. În acest climat, mulţi proprietari vor încerca să îşi maximizeze veniturile din chirii, ceea ce face probabilă o creştere a preţurilor încă din această toamnă, mai ales în marile centre universitare şi oraşele cu cerere mare de locuinţe.”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Potrivit sursei citate:

„Principalele tendinţe întâlnite în această perioadă la nivelul celor mai mari centre universitare din ţară sunt:

-apartamentele cu 2 şi 3 camere au, în general, cea mai mare ponderea în totalul ofertei;

-proprietarii le solicită chiriaşilor sume mai mari decât vara trecută;

-cel mai scump oraş din ţară este pentru chiriaşi Bucureştiul, iar diferenţele dintre sumele solicitate în cartierele exclusiviste şi în cele ieftine ajung la 2.500 euro/lună;

-zone precum Gheorgheni, Mărăşti, Zorilor sau Mănăştur dispun de cea mai extinsă ofertă la închiriere, dar sunt şi cele mai căutate din Cluj-Napoca motiv pentru care competiţia pentru locuinţele cu cele mai bune preţuri este mare;

-cartierul Tractorul este "vedeta” oraşului Braşov dispunând de cel mai mare număr de apartamente de închiriat, în mare parte noi, dar şi de preţuri pe măsură;

-se găsesc mai puţine garsoniere de închiriat în Timişoara decât acum un an, iar cele mai scumpe apartamente sunt situate fie în centrul oraşului, fie în zona Bulevardului Take Ionescu;

-numărul locuinţelor noi de închiriat creşte în Constanţa, dar proprietăţile vechi rămân majoritare la nivelul pieţei locale;

-cele mai multe locuinţe de închiriat sunt, în Iaşi, garsoniere şi apartamente cu 2 camere;

-proprietarii au majorat chiriile în Sibiu, excepţie făcând doar garsonierele pentru închirierea cărora ai nevoie de un buget mediu lunar de 300 euro.

Cei care vor să închirieze o locuinţă în Bucureşti trebuie să ştie că apartamentele cu 2 camere sunt cele mai numeroase în piaţă. Acestea reprezintă aproximativ 52% din totalul ofertelor disponibile potenţialilor chiriaşi şi sunt urmate în clasament de apartamentele cu 3 camere. Ambele sunt opţiuni viabile pentru familii aflate la început de drum sau pentru studenţi interesaţi să împartă chiria cu cel puţin un coleg de apartament.

Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în zona Pipera din nordul oraşului. Aici oferta a crescut puternic faţă de începutul verii trecute şi cuprinde în mare parte proprietăţi noi. Oferta variată vine cu preţuri destul de ridicate, proprietarii solicitând, în medie, 800 euro/lună la închirierea unei locuinţe.

Un alt cartier care le pune la dispoziţie o gamă largă de proprietăţi celor care îşi doresc să se mute cu chirie este Berceni. Această zonă din Sectorul 4 s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani atât pe plan rezidenţial, cât şi la nivel de infrastructură. Mai mult, oferă acces la numeroase mijloace de transport în comun, inclusiv la aşa-zisa magistrală de metrou a corporatiştilor care traversează Capitala de la sud la nord. Viitorii chiriaşi au aici la dispoziţie un mix de oferte noi şi vechi, iar preţurile sunt considerabil mai scăzute decât în Pipera. Bugetul mediu necesar închirierii unui apartament este de 420 euro/lună.

Drumul Taberei poate fi, de asemenea, o zonă de interes pentru cei care vor să aibă cât mai multe opţiuni la dispoziţie din care să aleagă locuinţa potrivită nevoilor, dar şi bugetului lor. Acest cartier din Sectorul 6 oferă acces rapid la parc, metrou şi centre comerciale. În plus, se află în proximitatea campusurilor Leu şi Politehnică, iar preţurile se menţin la un nivel destul de scăzut, în comparaţie cu cele solicitate de proprietari în alte cartiere bucureştene. Un apartament poate fi închiriat, în medie, cu 460 euro/lună.

Cele mai accesibile chirii pot fi găsite în cartiere precum Militari (380 euro/lună), Berceni sau Rahova (430 euro/lună). Cu un buget mediu de 450 euro/lună poţi găsi un apartament de închiriat şi în zone precum Titan, Prelungirea Ghencea, Pantelimon, Giurgiului, Apărătorii Patriei sau 1 Decembrie 1918.

La polul opus se află Primăverii, unul dintre cele mai exclusiviste cartiere din Capitală. Locuinţele de lux sunt închiriate aici, în medie, cu 2.900 euro/lună. Următoarele poziţii în clasamentul celor mai scumpe zone din oraş sunt ocupate de Şoseaua Nordului, Aviatorilor-Kiseleff, Herăstrău şi Floreasca.

Cluj-Napoca este cel mai scump oraş din ţară pentru cumpărătorii de imobiliare, dar nu şi pentru chiriaşi. Cele mai mari chirii sunt solicitate de către proprietarii bucureşteni. Apartamentele cu 2 camere pot fi închiriate, de exemplu, în Cluj pentru sume cu 4% mai mici decât în Capitală. Pentru cele cu 4 camere plăteşti 890 euro/lună, în timp ce în Bucureşti cheltuielile lunare ating 2.000 euro.

Diferenţele dintre cele mai scumpe şi cele mai ieftine cartiere sunt, de asemenea, mult mai limitate în Cluj-Napoca. Cele mai scumpe zone din oraş sunt Sopor, zona centrală şi Andrei Mureşanu. Achiţi, în medie, 650 euro/lună în cartiere precum Bună Ziua şi Europa, respectiv 600 euro/lună în Borhanci, Gheorgheni, Între Lacuri, Iris, Plopilor sau Zorilor.

La polul opus se află cartiere precum Someşeni, Mănăştur sau Dâmbul Rotund unde chiriaşii au nevoie în medie de un buget lunar de 500 euro pentru a închiria un apartament. Observăm, astfel că între unele dintre cele mai scumpe zone din oraş şi cele mai ieftine preţurile variază cu cel mult 200 euro în timp ce în Bucureşti o comparaţie similară relevă o diferenţă de aproximativ 2.500 euro.

Pentru a avea cât mai multe opţiuni la dispoziţie, viitorii chiriaşi ar trebui să-şi înceapă căutările în cartiere precum Gheorgheni, Mărăşti, Zorilor sau Mănăştur. În aceste zone pot fi găsite cele mai multe apartamente de închiriat în Cluj-Napoca. Atenţie, însă, acestea sunt şi cele mai căutate zone din oraş, iar competiţia poate creşte considerabil aici odată cu apropierea noului an universitar.

Chiriile se menţin la un nivel destul de ridicat şi în Braşov. Garsoniere pot fi închiriate, de exemplu, cu un buget mediu de 360 euro/lună, în timp ce pentru un apartament cu 2 camere viitorii chiriaşi trebuie să anticipeze că vor achita lunar 500 euro. În cazul apartamentelor cu 3 camere chiria creşte la 640 euro/lună. Vestea bună pentru cei care vor să se mute cu chirie în Braşov este, însă, aceea că numărul locuinţelor noi a crescut la nivelul ofertei faţă de vara trecută.

Proprietăţile cu cele mai piperate preţuri pot fi găsite în zona Drumul Poienii. Chiria medie pentru un apartament ajunge aici la 990 euro/lună. Locuinţele poziţionate central pot fi închiriate cu 560 euro/lună, iar cele din cartierul Tractorul cu 550 euro/lună. Cele mai multe apartamente disponibile chiriaşilor în zona Tractorul se află în blocuri finalizate pe parcursul ultimilor ani. Plătesc, în medie, 500 euro/lună şi cei care vor să se mute cu chirie în Centrul Civic, Astra, Răcădău sau Bartolomeu.

Persoanele care îşi doresc să găsească chirii mai accesibile se pot orienta spre locuinţele din cartierul Florilor (400 euro/lună) sau spre cele aflate în apropierea gării. Apartamentele de pe Calea Bucureşti (450 euro/lună) pot reprezenta, de asemenea, o opţiune pentru cei care îşi doresc să achite mai puţin lunar pe chirie.

Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în Braşov în cartierele Tractorul şi Astra. Zone precum Centrul Civic, Răcădău şi Avantgarden ofertă, de asemenea, un număr mai mare de opţiuni celor care vor să se mute cu chirie la sfârşitul acestei veri.

Numărul locuinţelor disponibile pe piaţa închirierilor din Timişoara este în creştere, dacă ne raportăm la situaţia înregistrată pe plan local în urmă cu un an. Mai mult, oferta s-a extins pe segmentul nou, tendinţă observată şi în oraşe precum Bucureşti sau Braşov.

Potrivit datelor Imobiliare.ro, chiriaşii au acces la un număr mai restrâns de garsoniere, cu preţuri mai mari. Bugetul mediu necesar închirierii unei locuinţe de acest tip a crescut de la 260 la 300 euro/lună.

Cele mai scumpe apartamente sunt cele situate în centrul oraşului şi în zona Bulevardului Take Ionescu. În cazul acestora chiria media ajunge la 550 euro/lună. Locuinţele din apropierea Facultăţii de Medicină pot fi închiriate cu 490 euro/lună, în timp ce apartamentele din zona Calea Aradului sau Circumvalaţiunii pot fi închiriate cu 480 euro/lună. Cel mai ieftin cartier timişorean este Buziaşului. Aici, chiria medie solicitată de către proprietari pentru un apartament este de doar 300 euro/lună.

Cele mai multe locuinţe de închiriat pot fi găsite în Timişoara în zona Calea Aradului (480 euro/lună) şi în zona Complexului Studenţesc (350 euro/lună). O ofertă extinsă poate fi întâlnită şi în cartierele Torontalului şi Lipovei. Acestea sunt şi unele dintre cele mai căutate zone din oraş în rândul celor care îşi doresc să închirieze o locuinţă.

Un alt oraş în care vedem o creştere a ofertei în cazul locuinţelor noi, finalizate în ultimii cinci ani, este Constanţa. Cu toate acestea, proprietăţile vechi rămân majoritare la nivelul ofertei.

Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în cartierul Tomis Nord. Acesta este şi unul dintre cele mai căutate din oraş, dar nici pe departe unul dintre cele mai ieftine. Chiria medie solicitată de către proprietari pentru un apartament ajunge la 600 euro/lună. Cei care îşi doresc să aibă cât mai multe opţiuni la dispoziţie atunci când îşi aleg viitoarea locuinţă îşi pot orienta căutările şi spre cartiere precum Tomis Plus (600 euro/lună) sau spre zona centrală (690 euro/lună) a oraşului.

Cea mai scumpă zonă din Constanţa rămâne Faleza Nord. Viitorii chiriaşi trebuie să se aştepte să achite, în medie, 800 euro/lună pentru un apartament localizat aici. În apropierea Cazinoului, plăteşti 700 euro/lună, la fel şi în zona Capitol-Universitate.

Persoanele care îşi doresc să achite o chirie cât mai mică ar trebui să-şi înceapă căutarea următoarei lor locuinţe în zone precum Far (360 euro/lună), Tomis II (450 euro/lună) şi Tomis III (450 euro/lună). Aceasta din urmă este, însă, una dintre cele mai căutate din oraş, motiv pentru care competiţia pentru cele mai moderne locuinţe la cele mai bune preţuri ar putea fi destul de mare în următoarea perioadă. O altă zonă populară în rândul celor care îşi caută o chirie în Constanţa este şi cea din apropierea Casei de Cultură. Aici, chiria medie ajunge la 500 euro/lună.

Persoanele interesate de închirierea unei locuinţe în Iaşi au cele mai multe şanse să găsească o proprietate care să fie potrivită nevoilor lor, dacă îşi caută o garsonieră sau un apartament cu 2 camere.

Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în cartiere precum Tătăraşi (400 euro/lună), Copou (500 euro/lună), Podu Roş (450 euro/lună), Păcurari (400 euro/lună) sau Nicolina (400 euro/lună). Acestea sunt şi unele dintre cele mai căutate zone din oraş în rândul potenţialilor chiriaşi.

Cele mai scumpe locuinţe pot fi găsite, aşa cum era de aşteptat, în centrul oraşului. Un apartament se închiriază aici, în medie, cu 550 euro/lună. Copou şi Podul de Fier sunt alte zone scumpe în Iaşi, chiria ajungând în cazul proprietăţilor localizate aici la o medie de 500 euro/lună. La polul opus se află cartiere precum Frumoasa sau Canta unde proprietarii solicită chirii medii de 355 euro, respectiv de 370 euro/lună.

În ultimul an, numărul apartamentelor noi pentru care se caută chiriaşi a crescut puternic pe piaţa locală, în momentul de faţă acestea reprezentând aproape jumătate din totalul ofertei.

Chiria medie solicitată în Sibiu pentru o garsonieră se menţine în jurul valorii de 300 euro/lună, similară cu cea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului trecut. În cazul apartamentelor cu 2 şi 3 camere, suma medie pe care trebuie să o achite un chiriaş la finalul lunii s-a majorat uşor în acelaşi timp la 400 euro, respectiv la 520 euro. În cazul apartamentelor cu 4 camere, chiriile au scăzut de la 700 la 630 euro/lună faţă de vara trecută, arată datele Imobiliare.ro. Numărul lor este, însă, extrem de limitat la nivelul pieţei.

Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în zona Bulevardului Mihai Viteazul şi în centrul oraşului. Pentru acestea, chiriaşii trebuie să achite lunar 400 euro, respectiv 500 euro. Oferta extinsă atrage şi cel mai mare număr de căutări înregistrate pe plan local.

Turnişor (430 euro/lună), Ştrand (440 euro/lună) şi Calea Dumbrăvii (500 euro/lună) sunt alte zone în care persoanele interesate de închirierea unei locuinţe au cele mai multe şanse de a găsi o proprietate potrivită nevoilor lor”.