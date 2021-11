XTB România a înregistrat un avans de 230% a numărului de clienţi noi în primele 9 luni ale anului, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, peste media de creştere globală de aproape 100% a grupului, conform unui comunicat remis redacţiei.

"Dacă în România avem o creştere de 230% a clienţilor noi, în primele 9 luni, constatăm un avans în aceeaşi perioadă de 260% a clienţilor activi, într-o industrie unde, de obicei, diferenţa dintre cele două indicatoare de performanţă este mult mai mare, iar clienţii noi nu înseamnă că şi tranzacţionează, adică sunt activi", au declarat reprezentanţii companiei.

Potrivit sursei citate, la nivel de grup, XTB a înregistrat o creştere semnificativă de 36,5% a veniturilor, de 43,9% a profitului net consolodat şi de 36,6% a profitului operaţional (EBIT), în trimestrul 3 din 2021 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

"Raportat la anul 2019, în 2021, am înregistrat creşteri de 4 ori ale rulajelor şi de 8 până la 10 ori a numărului de clienţi noi şi fonduri atrase. În această perioadă, XTB a dezvoltat una dintre cele mai complexe platforme educaţionale, punând la dispoziţie, cu titlu gratuit, sute de evenimente online, resurse şi materiale educaţionale şi de analiză cu conţinut înalt calitativ şi cu adresabilitate selectivă către toate tipurile de investitori şi nivelurile de experienţă, contribuind vizibil şi semnificativ la creşterea nivelului de cultură investiţională din România. În plus, în acest an, am dublat echipa locală de suport pentru clienţi, am introdus sute de instrumente noi şi am adus zeci de optimizări platformei online de tranzacţionare xStation," a explicat Irina Cristescu, General Manager XTB România.

"Aceste rezultate se bazează pe o creştere continuă consolidată de clienţi noi, care sunt şi activi. În pofida faptului că trimestrul 3 acoperă, de fapt, perioada de vară, noi am obţinut rezultate foarte bune, iar acest lucru se datorează şi efortului zilnic al echipei noastre. Ne dezvoltăm în mod constant oferta de produse şi instrumente financiare şi ne îmbunătăţim platforma de tranzacţionare şi tehnologia folosită. În plus, tot în T3, am deschis şi un nou birou în Emiratele Arabe Unite şi am obţinut o licenţă de funcţionare în Africa de Sud", a declarat Omar Arnaout, preşedintele consiliului de administraţie al XTB.

Numărul de clienţi noi în continuă creştere este unul dintre fundamentele dezvoltării casei de brokeraj. Astfel, Grupul XTB a atins numărul ţintă de clienţi noi pentru întreg anul 2021, încă din iulie. Ţinta pe întregul an de 120.000 de clienţi noi a fost depăşită semnificativ şi, după nouă luni, Grupul XTB raportând că a achiziţionat 146.000+ de clienţi noi. Acesta este un record şi o creştere de 98,9% faţă de aproape 74.000 de clienţi noi achiziţionaţi în primele 9 luni ale anului trecut. În total, aproape 390.000 de investitori au încredere în Grupul XTB cu investiţiile lor.

Ca urmare a continuării strategiei optimizate de vânzări şi marketing, a unei mai mari pătrunderi a pieţelor existente, a introducerii succesive de noi produse în ofertă şi a extinderii pe alte pieţe geografice, numărul mediu de clienţi activi a crescut şi el cu 100,6% în T3 2021.

Obiectivul XTB este de a deveni prima alegere şi soluţie cuprinzătoare pentru fiecare investitor. În prezent, clienţii XTB pot investi în 5.400 de instrumente financiare diferite, inclusiv acţiuni, indici, mărfuri, ETF-uri, CFD-uri şi Forex. În plus, XTB oferă şi posibilitatea de a investi în CFD-uri cu suport pe criptomonede. Interesul pentru aceste instrumente este în continuă creştere, astfel că în prima jumătate a anului 2021, 20% dintre clienţii XTB au efectuat cel puţin o tranzacţie cu astfel instrumente, iar pentru aproape 10% dintre clienţii noi, tranzacţionarea de CFD-uri cu suport pe criptomonede a fost primul lucru pe care l-au făcut după deschiderea unui cont. În acest context, la începutul lunii septembrie, XTB a adăugat nouă instrumente noi bazate pe criptomonede.

Totodată, costurile operaţionale în trimestrul 3 din 2021 s-au ridicat la 18,5 milioane EUR şi au fost cu 5 milioane EUR mai mari decât în perioada comparabilă (T3 2020: 13,5 milioane EUR).

Grupul XTB îşi continuă expansiunea geografică

Odată cu începerea operaţiunilor de către XTB MENA Limited în Emiratele Arabe Unite în iulie 2021, Grupul XTB a ajuns la o altă etapă importantă ca parte a expansiunii sale geografice. Acest pas a fost precedat de obţinerea licenţei de la autoritatea locală de reglementare DFSA. Ca şi în alte pieţe, în Emiratele Arabe Unite, XTB se concentrează puternic pe educaţie şi cooperare cu parteneri locali consacraţi.

În luna august, XTB Africa (PTY) Ltd. a primit o licenţă pentru a opera în Africa de Sud. Consiliul de Administraţie coordonează în prezent lucrările pregătitoare pentru începerea operaţiunilor pe această piaţă în a doua jumătate a anului 2022, se arată în comunicat.