Încep să apară umbre asupra climatului de afaceri din Germania

Barometrul KfW-Ifo din luna august 2025 arată prima înrăutăţire a climatului economic pentru IMM-urile din Germania după cinci luni consecutive de creştere. Indicele climatului de afaceri a scăzut cu 0,6 puncte, până la -13,1 puncte, după o creştere de 1,6 puncte în luna precedentă. Pentru companiile mari s-a înregistrat o creştere de 1,5 puncte, până la -18,1 puncte, după o creştere de 1,4 puncte în luna anterioară (vezi graficul).

Nivelul indicelui este interpretat prin raportarea la valoarea zero, care reprezintă "media pe termen lung neutră din punct de vedere economic", o medie determinată pentru perioada care începe în ianuarie 2005.

Indicele aşteptărilor IMM-urilor pentru următoarele şase luni a scăzut cu 0,5 puncte, până la -9,6 puncte, în timp ce indicele situaţiei curente a scăzut cu 0,6 puncte, până la -16,9 puncte.

Deteriorarea climatului de afaceri pentru IMM-uri s-a observat mai ales în sectorul serviciilor, unde indicele agregat a scăzut cu 3,2 puncte, până la -11,3 puncte, pe fondul unei scăderi de 5,6 puncte a indicelui aşteptărilor, până la -14,7 puncte.

Scăderi moderate s-au observat în comerţul cu amănuntul (-0,6 puncte) şi în industria prelucrătoare (-0,7 puncte), în timp ce situaţia s-a îmbunătăţit în sectorul construcţiilor (+0,7 puncte) şi în comerţul cu ridicata (+1,5 puncte).

Declinul barometrului pentru industria prelucrătoare a fost determinat de scăderea indicelui aşteptărilor cu 2,8 puncte, în condiţiile unei scăderi a 3,8 puncte a indicelui aşteptărilor pentru exporturi. Această evoluţie "oferă informaţii despre percepţia acordului vamal încheiat cu SUA în perioada de referinţă a sondajului", respectiv "poate indica faptul că multe întreprinderi mici şi mijlocii sperau la un rezultat mai bun".

Încrederea la nivelul marilor companii industriale a continuat să crească. Avansul indicelui agregat pentru companiile din industria prelucrătoare, de 5,2 puncte, până la -16,9 puncte, a fost determinat de creştere indicelui situaţiei curente cu 4,5 puncte şi a indicelui aşteptărilor cu 5,9 puncte, pe fondul unei dependenţe ridicate de exporturile în afara Uniunii Europene.

Creşteri lunare semnificative s-au mai înregistrat pentru companiile din comerţul cu amănuntul, 6,4 puncte, pe fondul unei creşteri de 6,6 puncte a indicelui situaţiei curente, şi comerţul cu ridicata, de 4,1 puncte, în condiţiile unei creşteri de 5 puncte a indicelui condiţiilor curente.

Alături de avansul de 1,5 puncte a barometrului pentru companiile mari din servicii, aceste creşteri au compensat declinul considerabil al încrederii pentru companiile mari din construcţii, de 6,7 puncte, care vine după creşteri cumulate de 13,9 puncte în primele şapte luni ale anului. Indicele situaţia curente a scăzut cu 8,1 puncte, iar indicele aşteptărilor pentru următoarele şase luni a scăzut cu 5,5 puncte, ceea ce reflectă declinul semnificativ al încrederii într-o redresare pe baza pachetului de stimulare fiscală anunţat de guvern.

Pe fondul unei creşteri de 2,2 puncte a indicelui agregat pentru companiile mari din sectorul construcţiilor, raportul precedent sublinia că "dinamica este determinată de perspectiva noilor comenzi pentru construcţii publice şi de inginerie civilă, în urma aplicării noului program de stimulare fiscală a economiei". Creşterea din iulie a fost revizuită semnificativ în raportul aferent lunii august, până la o valoare de -0,1 puncte.

Cu toate acestea, autorii raportului de la KfW-Ifo îşi menţin prognoza, "creşterea masivă a cheltuielilor publice va stimula creşterea economică în Germania", iar "companiile din sectorul construcţiilor, industria de apărare şi anumiţi furnizori de servicii, cum ar fi birourile de inginerie, vor beneficia direct de acest lucru, iar alte câteva sectoare vor beneficia indirect".

Concluzia barometrului KfW-Ifo pentru IMM-uri arată că situaţia lor economică este mixtă la sfârşitul verii 2025, la fel cum este şi climatul de afaceri, în condiţiile în care "politicile protecţioniste ale SUA pun piedici companiilor orientate către export".

Raportul mai arată că prognoza KfW-Ifo pentru creşterea economică a Germaniei din 2026 a fost majorată la 1,5%, iar pentru anul curent este aşteptată o creştere de 0,2%, cu riscurile aferente legate de "incertitudinile persistente legate de politica comercială a SUA, precum şi de amploarea şi efectul impulsului fiscal din Germania".

Nu poate fi neglijat nici riscul unei reveniri semnificative a presiunilor inflaţioniste, care pot determina BCE să-şi revizuiască politica de relaxare monetară.

Primele semnale au apărut în datele preliminare ale Biroului Federal de Statistică (Destatis), care arată că rata inflaţiei a depăşit aşteptările în august 2025, în condiţiile unei creşteri lunare cu 0,2 puncte procentuale, până la 2,2%, pe fondul unei creşteri anuale de 2,7% a indicelui care exclude alimentele şi energia şi a unei creşteri de 2,5% a preţurilor alimentelor.

Accentuarea presiunilor inflaţioniste are loc pe fondul creşterii numărului şomerilor până la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, de 3,025 milioane, după cum arată datele Agenţiei Federale pentru Muncă (Bundesagentur fur Arbeit), după o creştere de 153 de mii faţă de august 2024.