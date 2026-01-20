INS: Avans de peste 8% al lucrărilor de construcţii, în primele 11 luni din 2025

Volumul lucrărilor de construcţii din România a crescut cu peste 8% în primele 11 luni din 2025 faţă de anul anterior, atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de sezonalitate, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), potrivit Agerpres.

În perioada ianuarie-noiembrie 2025, activitatea din sectorul construcţiilor a înregistrat o creştere de 8,5% în serie brută, evoluţie susţinută în principal de avansul lucrărilor de reparaţii capitale, care au crescut cu 48%. Totodată, lucrările de construcţii noi au urcat cu 6,1%, în timp ce lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au scăzut cu 4,4%, conform Agerpres.

Datele INS indică evoluţii pozitive pe toate segmentele de construcţii. Astfel, lucrările la clădirile rezidenţiale au crescut cu 13,3%, cele la clădirile nerezidenţiale cu 11,5%, iar construcţiile inginereşti au consemnat un avans de 5,7%, adaugă Agerpres.

La nivel lunar, activitatea din construcţii a scăzut cu 1,9% ca serie brută în noiembrie 2025, comparativ cu aceeaşi lună din anul precedent, pe fondul reducerii lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente, care au coborât cu 9,1%. În schimb, lucrările de reparaţii capitale au înregistrat o creştere puternică, de 34,2%, potrivit datelor INS, citate de Agerpres.

În funcţie de tipul construcţiilor, cele inginereşti au înregistrat un declin de 16,5% în noiembrie 2025 faţă de noiembrie 2024. În acelaşi timp, lucrările la clădirile rezidenţiale au crescut cu 21,4%, iar cele la clădirile nerezidenţiale cu 19,4%, conform Agerpres.

Ca serie ajustată, în noiembrie 2025, activitatea din construcţii a fost uşor mai mare decât în aceeaşi lună din 2024, cu un avans de 0,4%. Comparativ cu luna precedentă, octombrie 2025, sectorul a înregistrat însă o scădere, atât ca serie brută, de 2,7%, cât şi ca serie ajustată, de 5,8%, potrivit Agerpres.