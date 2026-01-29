Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Investiţiile BERD în România au atins un record de 955 milioane euro în 2025

T.B.
Comunicate de presă / 29 ianuarie, 09:41

Investiţiile BERD în România au atins un record de 955 milioane euro în 2025

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (EBRD) a investit un record de 955 milioane euro în 37 de proiecte din România în 2025, marcând o creştere semnificativă faţă de 707 milioane euro pentru 44 de proiecte în anul precedent, transmite EBRD, într-un comunicat de presă remis redacţiei. Rezultatele evidenţiază capacitatea în creştere a României de a atrage investiţii şi angajamentul susţinut al ţării pentru dezvoltare verde şi condusă de sectorul privat.

„Acesta este cel mai mare volum anual de afaceri înregistrat vreodată în România, de la începutul investiţiilor EBRD aici în 1992 - o dovadă cu adevărat remarcabilă a încrederii clienţilor noştri, a dedicării echipei noastre şi a puterii economiei României”, a declarat Victoria Zinchuk, Director EBRD pentru România.

Finanţarea verde a rămas centrală în activitatea Băncii în România. În 2025, 81% din investiţiile EBRD în România au fost dedicate economiei verzi, mult peste media Băncii la nivel global. Proiectele semnate în cursul anului se aşteaptă să genereze reduceri anuale ale emisiilor de CO₂ de peste un milion de tone, reflectând alinierea accelerată a României la obiectivele climatice şi energetice ale UE.

Printre proiectele cheie se numără pachetul de finanţare de 192 milioane euro semnat în noiembrie pentru trei centrale solare majore - Slobozia, Corbii Mari şi Iepureşti II - cu o capacitate totală de 531 MW şi aproximativ 676 GWh de producţie anuală de energie verde. Acesta beneficiază de schema Contracts for Difference pentru stabilizarea preţurilor, susţinută de EBRD, marcând un pas important în extinderea energiei regenerabile în România.

O altă tranzacţie semnificativă a fost semnată în mai - un împrumut EBRD de 180,3 milioane euro pentru un pachet de finanţare de 400,6 milioane euro destinat unui proiect de regenerare transformaţională în Cluj-Napoca. Proiectul va transforma un sit industrial într-un district mixt de retail, birouri, cultură şi divertisment, incluzând şi îmbunătăţiri majore ale infrastructurii locale.

Colaborarea cu corporaţiile private, băncile, partenerii de capital şi municipalităţile a rămas puternică pe tot parcursul anului, iar sectorul privat reprezintă 86% din portofoliul EBRD în România. Finanţarea companiilor şi instituţiilor financiare locale a contribuit la consolidarea lanţurilor de aprovizionare, la descoperirea de noi surse de competitivitate şi la stimularea inovaţiei.

EBRD a continuat, de asemenea, angajamentul de politică publică cu autorităţile române, în special în domenii care susţin tranziţia verde, reforma pieţei energiei şi mobilizarea capitalului privat. Programele de cooperare tehnică au sprijinit implementarea iniţiativelor UE, cum ar fi Fit for 55 şi REPowerEU, oferind un cadru mai solid pentru investiţiile în energie regenerabilă şi stocare energetică.

Rezultatele din România fac parte dintr-un an record pentru EBRD la nivel global, cu 16,8 miliarde euro investiţi în 2025, faţă de 16,6 miliarde euro în 2024, inclusiv un record de 2,9 miliarde euro alocaţi în Ucraina, comparativ cu 2,4 miliarde euro în anul precedent.

EBRD este un investitor instituţional major în România, având până în prezent investiţii totale de peste 12,3 miliarde euro în 584 de proiecte.

