Ioana Dogioiu: "Alegerea ministrului Educaţiei va fi decisă de PNL"

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a declarat că premierul va veni în curând cu o propunere pentru funcţia de ministru al Educaţiei, precizând totodată că decizia trebuie aprobată şi în cadrul PNL, deoarece acest portofoliu aparţine Partidului Naţional Liberal, a transmis News.ro.

"Propunerea pentru ministrul Educaţiei va fi făcută cât de curând, însă nu pot să dau un termen sau un nume, nu am informaţii despre ce persoane au fost luate în calcul. Vă reamintesc că decizia trebuie aprobată şi în cadrul PNL, pentru că acest portofoliu aparţine partidului, iar momentul anunţului oficial va fi comunicat public”, a declarat Ioana Dogioiu, conform sursei menţionate anterior.

Ea a precizat că profilul viitorului ministru poate fi intuit: persoana trebuie să aibă credibilitate şi experienţă în domeniul educaţiei, arată News.ro. Totodată, premierul Ilie Bolojan a afirmat, la începutul lunii ianuarie, că îşi propune ca până la finalul lunii să înainteze o propunere oficială pentru funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării, astfel încât acesta să poată lucra împreună cu colegii săi la legea bugetului de stat pentru acest an, care este estimată a fi gata la mijlocul lunii viitoare, relatează News.ro.

Premierul Ilie Bolojan asigură interimar conducerea Ministerului Educaţiei, după ce Daniel David şi-a dat demisia în luna decembrie, conform sursei menţionate anterior.