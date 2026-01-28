Ionuţ Stroe reales vicepreşedinte în Partidul Popular European

Deputatul PNL Ionuţ Stroe a fost reales în funcţia de vicepreşedinte al Partidului Popular European (PPE), conform Agerpres.

Am obţinut trei mandate europene importante, pe care intenţionez să le exercit cu seriozitate şi responsabilitate pentru România. Am fost reales vicepreşedinte al Grupului PPE, cea mai mare familie politică europeană, unde se conturează principalele poziţii politice ale Europei. Realegerea mea reprezintă încredere, continuitate şi influenţă pentru România în centrul deciziilor europene”, a transmis Ionuţ Stroe pe Facebook, potrivit Agerpres.

De asemenea, el a fost ales ca reprezentant al Comisiei pentru afaceri politice şi democraţie a APCE în ECRI (Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei), a relatat Agerpres.

ECRI este organismul care monitorizează şi combate rasismul, discriminarea şi discursul instigator la ură în Europa. Mandatul meu presupune implicare directă în protejarea valorilor democratice, într-un context în care extremismul capătă teren”, a declarat Ionuţ Stroe, conform Agerpres.

Stroe a mai anunţat că va reprezenta Comisia pentru migraţie a APCE la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei, potrivit Agerpres.

Aceasta presupune participarea la dialogul dintre Europa şi regiunile învecinate pe teme sensibile precum migraţia, solidaritatea şi cooperarea, cu accent pe stabilitate şi pe rolul tinerilor. Consider că România trebuie să fie prezentă şi vocală în structurile europene şi îmi propun să continui să acţionez în acest sens”, a scris Ionuţ Stroe, subliniază Agerpres.