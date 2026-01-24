Iranul: „Vom considera orice atac ca un război total împotriva noastră”

Teheranul va considera orice atac „ca un război total împotriva noastră”, a declarat un oficial iranian de rang înalt, înainte de sosirea navelor armatei americane în Orientul Mijlociu, potrivit Reuters.

„Sperăm că această intensificare a prezenţei militare nu are ca scop o confruntare reală. Armata noastră este însă pregătită pentru cel mai rău scenariu. De aceea, în Iran totul este în stare de alertă”, a declarat oficialul iranian, care a dorit să rămână anonim, conform sursei citate.

„De data aceasta, vom considera orice atac - limitat, nelimitat, chirurgical, cinetic, indiferent de termenul pe care îl folosesc - ca un război total împotriva noastră şi vom răspunde în cel mai dur mod posibil pentru a rezolva această situaţie”, a mai spus el, după cum a transmis sursa menţionată.

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că o „armadă” americană se îndreaptă spre Iran, dar că speră să nu fie nevoit să o folosească, a amintit Reuters.