Iranul anunţă arestarea a patru persoane care au legături cu Mossad

Gardienii Revoluţiei au arestat patru „agenţi cu legături cu Mossad”, serviciile secrete israeliene, a anunţat joi agenţia oficială iraniană Irna pe site-ul său, informează news.ro.

Suspecţii sunt acuzaţi că au „furnizat agenţilor Mosad, prin internet, imagini şi localizarea unor obiective militare şi de securitate strategice” în timpul războiului declanşat la 28 februarie de Israel şi Statele Unite.

Cei patru suspecţi au fost arestaţi în provincia Gilan, situată la malul Mării Caspice, a precizat Irna, fără a indica data.

Iranul anunţă în mod regulat arestări şi execuţii ale persoanelor acuzate de spionaj în favoarea inamicului.

Teheranul a încheiat la 8 aprilie un armistiţiu de două săptămâni cu Israelul şi Statele Unite, al cărui preşedinte, Donald Trump, a menţionat posibilitatea reluării negocierilor de pace în această săptămână în Pakistan, după eşecul unei prime runde în weekendul trecut.