Iranul denunţă blocada maritimă impusă de SUA drept o ”încălcare gravă a suveranităţii”

Iranul denunţă o ”încălcare gravă a a suveranităţii sale”, în urma intrării în vigoare a blocadei maritime impusă de către Statele Unite porturilor iraniene de la Golful Persic şi Marea Oman, într-o scrisoare transmisă de către ambasadorul iranian la ONU Amir Saeid Iravani secretarului general al organizaţiei Antonio Guterres, informează news.ro.

”Impunerea acestei blocade maritime constituie o încălcare gravă a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii islamice Iran”, îi scrie ambasadorul lui Guterres în această scrisoare, pe care AFP precizează că a văzut-o.

Această ”măsură ilegală constituie totodată o încălcare gravă a principiilor fundamentale ale legilor mării”, adaugă diplomatul iranian.

Acest act ”ilegal” al Statelor Unite ”reprezintă o ameninţare gravă la adresa păcii şi securităţii internaţionale şi exacerbează în mod evident riscul escaladării într-o regiune foarte volatilă”, scrie Amir Saeid Iravani.

În altă scrisoare adresată secretarului general al ONU, ambasadorul cere ţărilor din Orientul Mijlociu în care se află baze americane să plătească ”despăgubiri” pentru că, afirmă el, au autorizat Statele Unite să lanseze ”atacuri armate ilegale vizând obiective civile” pe teritoriul iranian.

Bahrainul, Arabia Saudită, Qatarul, Emiratele Arabe Unite (EAU) şi Iordania ”ar trebui să despăgubească în întregime Republica Islamică Iran, incluzând compensaţii pentru toate pagubele materiale şi morale suferite din cauza actelor lor internţaionale ilicite”, scrie el.

Ambasadorul le acuză de faptul că nu doar au lăsat Statele Unite să desfăşoare atacuri de pe teritoriul lor, ci şi, ”în anumite rânduri, atacuri armate ilegale vizând obiective civile (în Iran) au fost desfăşurate în mod direct” de către aceste cinci ţări.

Aceste ţări, aliate ale Statelor Unite, au dezminţit că sunt parte sau că au participat la acest conflict armat.

Atacuri aeriene masive lansate de către Statele Unite şi Israel de la începutul războiului împotriva Iranului, la 28 februarie,, au distrus numeroase infrastructuri civile şi militare pe teritoriul iranian şi s-au soldat cu un număr nedeterminat de victime.

Un armistiţiu fragil este în vigoare, după ce negocieri la Islamabad, în pakistan, în vederea opririi războiului, au eşuat duminică.