Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Iranul denunţă blocada maritimă impusă de SUA drept o ”încălcare gravă a suveranităţii”

S.B.
Internaţional / 14 aprilie, 18:48

Iranul denunţă o ”încălcare gravă a a suveranităţii sale”, în urma intrării în vigoare a blocadei maritime impusă de către Statele Unite porturilor iraniene de la Golful Persic şi Marea Oman, într-o scrisoare transmisă de către ambasadorul iranian la ONU Amir Saeid Iravani secretarului general al organizaţiei Antonio Guterres, informează news.ro.

”Impunerea acestei blocade maritime constituie o încălcare gravă a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii islamice Iran”, îi scrie ambasadorul lui Guterres în această scrisoare, pe care AFP precizează că a văzut-o.

Această ”măsură ilegală constituie totodată o încălcare gravă a principiilor fundamentale ale legilor mării”, adaugă diplomatul iranian.

Acest act ”ilegal” al Statelor Unite ”reprezintă o ameninţare gravă la adresa păcii şi securităţii internaţionale şi exacerbează în mod evident riscul escaladării într-o regiune foarte volatilă”, scrie Amir Saeid Iravani.

În altă scrisoare adresată secretarului general al ONU, ambasadorul cere ţărilor din Orientul Mijlociu în care se află baze americane să plătească ”despăgubiri” pentru că, afirmă el, au autorizat Statele Unite să lanseze ”atacuri armate ilegale vizând obiective civile” pe teritoriul iranian.

Bahrainul, Arabia Saudită, Qatarul, Emiratele Arabe Unite (EAU) şi Iordania ”ar trebui să despăgubească în întregime Republica Islamică Iran, incluzând compensaţii pentru toate pagubele materiale şi morale suferite din cauza actelor lor internţaionale ilicite”, scrie el.

Ambasadorul le acuză de faptul că nu doar au lăsat Statele Unite să desfăşoare atacuri de pe teritoriul lor, ci şi, ”în anumite rânduri, atacuri armate ilegale vizând obiective civile (în Iran) au fost desfăşurate în mod direct” de către aceste cinci ţări.

Aceste ţări, aliate ale Statelor Unite, au dezminţit că sunt parte sau că au participat la acest conflict armat.

Atacuri aeriene masive lansate de către Statele Unite şi Israel de la începutul războiului împotriva Iranului, la 28 februarie,, au distrus numeroase infrastructuri civile şi militare pe teritoriul iranian şi s-au soldat cu un număr nedeterminat de victime.

Un armistiţiu fragil este în vigoare, după ce negocieri la Islamabad, în pakistan, în vederea opririi războiului, au eşuat duminică.

Ziarul BURSA

09 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 09 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

09 aprilie
Ediţia din 09.04.2026

Consultă arhiva ziarului
transgaz.ro
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0920
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3196
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5336
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8512
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.4576

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb