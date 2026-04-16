Iranul propune un coridor sigur pentru nave pe partea din Oman a Strâmtorii Ormuz

Iranul ar putea permite navelor să navigheze liber pe partea aflată în apele Omanului din Strâmtoarea Ormuz, fără riscul unor atacuri, ca parte a unor propuneri prezentate Statelor Unite în cadrul negocierilor pentru prevenirea reluării conflictului, a declarat o sursă informată asupra poziţiei Teheranului, informează news.ro.

Războiul a provocat cea mai mare perturbare din istorie a aprovizionării globale cu petrol şi gaze, după ce Iranul a blocat traficul prin această rută maritimă prin care trec aproximativ 20% din fluxurile mondiale de petrol şi gaz natural lichefiat.

De la începutul conflictului, la 28 februarie, sute de petroliere şi alte nave, precum şi aproximativ 20.000 de marinari, au rămas blocate în Golful Persic.

Sursa, care a dorit să îşi păstreze anonimatul din cauza sensibilităţii subiectului, a spus că Iranul ar putea accepta ca navele să folosească partea îngustă a strâmtorii aflată în apele Omanului, fără să fie împiedicate de autorităţile iraniene.

Nu este clar dacă Iranul ar accepta şi să cureţe eventualele mine plasate în acea zonă sau dacă toate navele, inclusiv cele asociate Israelului, ar putea trece liber.

Potrivit sursei, propunerea depinde însă de disponibilitatea Washingtonului de a accepta cererile Teheranului, acesta fiind un element central pentru orice posibil acord privind situaţia din Strâmtoarea Ormuz.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.