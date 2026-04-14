Italia suspendă acordul de cooperare în domeniul apărării cu Israelul

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat marţi că guvernul său a suspendat un acord de cooperare în domeniul apărării cu Israelul, reflectând relaţiile tensionate dintre aliaţii anterior apropiaţi, pe fondul continuării conflictelor din Orientul Mijlociu, informează news.ro.

Guvernul de dreapta al lui Meloni a fost unul dintre cei mai apropiaţi prieteni ai Israelului în Europa, dar în ultimele săptămâni a criticat atacurile acestuia asupra Libanului, care au ucis sute de oameni şi au rănit câteva mii.

Israelul a tras, de asemenea, focuri de avertisment săptămâna trecută asupra trupelor italiene care servesc în Liban sub mandatul ONU, provocând avarii unui vehicul.

„Având în vedere situaţia actuală, guvernul a decis să suspende reînnoirea automată a acordului de apărare cu Israelul”, a declarat Meloni în timpul unei vizite la Verona, în nordul Italiei.

O sursă apropiată de acest subiect, care a solicitat să rămână anonimă, a declarat că Meloni a luat această decizie luni, împreună cu miniştrii de externe şi al apărării, Antonio Tajani şi Guido Crosetto, precum şi cu viceprim-ministrul Matteo Salvini.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Israelului a refuzat să comenteze.

Anunţul lui Meloni a fost o surpriză, întrucât a marcat o schimbare faţă de poziţia anterioară, prudentă, faţă de Israel. Dar opoziţia ceruse deja guvernului să suspende acordul.

„Solicitam acest lucru de ceva timp, alături de alte forţe progresiste”, a declarat liderul Partidului Democrat de centru-stânga, Elly Schlein, adăugând că Italia ar trebui să susţină şi suspendarea Acordului de asociere UE-Israel.

Memorandumul Italiei cu Israelul, semnat în 2003 de guvernul prim-ministrului de atunci, Silvio Berlusconi, a intrat în vigoare în 2006 şi se reînnoieşte automat la fiecare cinci ani, cu excepţia cazului în care una dintre părţi se retrage.

Acesta prevede cooperarea israeliano-italiană pentru „creşterea capacităţilor de apărare respective” şi acoperă domenii precum achiziţiile, instruirea şi „importul, exportul şi tranzitul de echipamente de apărare şi militare”.

Pe fondul tensiunilor diplomatice crescânde, Roma l-a convocat săptămâna trecută pe ambasadorul israelian pentru a protesta împotriva incidentului în care au fost implicate trupele italiene din Liban, iar luni, guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu l-a convocat pe ambasadorul italian „pentru a discuta situaţia din Liban”.

Reacţionând la anunţul premierului italian, Donald Trump s-a declarat „şocat” de lipsa de curaj a Giorgiei Meloni. „Sunt şocat de comportamentul ei. Credeam că are curaj, dar m-am înşelat”, a declarat el pentru cotidianul italian Corriere della Sera.