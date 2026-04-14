Italia suspendă acordul de cooperare în domeniul apărării cu Israelul

S.B.
Internaţional / 14 aprilie, 17:57

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat marţi că guvernul său a suspendat un acord de cooperare în domeniul apărării cu Israelul, reflectând relaţiile tensionate dintre aliaţii anterior apropiaţi, pe fondul continuării conflictelor din Orientul Mijlociu, informează news.ro.

Guvernul de dreapta al lui Meloni a fost unul dintre cei mai apropiaţi prieteni ai Israelului în Europa, dar în ultimele săptămâni a criticat atacurile acestuia asupra Libanului, care au ucis sute de oameni şi au rănit câteva mii.

Israelul a tras, de asemenea, focuri de avertisment săptămâna trecută asupra trupelor italiene care servesc în Liban sub mandatul ONU, provocând avarii unui vehicul.

„Având în vedere situaţia actuală, guvernul a decis să suspende reînnoirea automată a acordului de apărare cu Israelul”, a declarat Meloni în timpul unei vizite la Verona, în nordul Italiei.

O sursă apropiată de acest subiect, care a solicitat să rămână anonimă, a declarat că Meloni a luat această decizie luni, împreună cu miniştrii de externe şi al apărării, Antonio Tajani şi Guido Crosetto, precum şi cu viceprim-ministrul Matteo Salvini.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Israelului a refuzat să comenteze.

Anunţul lui Meloni a fost o surpriză, întrucât a marcat o schimbare faţă de poziţia anterioară, prudentă, faţă de Israel. Dar opoziţia ceruse deja guvernului să suspende acordul.

„Solicitam acest lucru de ceva timp, alături de alte forţe progresiste”, a declarat liderul Partidului Democrat de centru-stânga, Elly Schlein, adăugând că Italia ar trebui să susţină şi suspendarea Acordului de asociere UE-Israel.

Memorandumul Italiei cu Israelul, semnat în 2003 de guvernul prim-ministrului de atunci, Silvio Berlusconi, a intrat în vigoare în 2006 şi se reînnoieşte automat la fiecare cinci ani, cu excepţia cazului în care una dintre părţi se retrage.

Acesta prevede cooperarea israeliano-italiană pentru „creşterea capacităţilor de apărare respective” şi acoperă domenii precum achiziţiile, instruirea şi „importul, exportul şi tranzitul de echipamente de apărare şi militare”.

Pe fondul tensiunilor diplomatice crescânde, Roma l-a convocat săptămâna trecută pe ambasadorul israelian pentru a protesta împotriva incidentului în care au fost implicate trupele italiene din Liban, iar luni, guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu l-a convocat pe ambasadorul italian „pentru a discuta situaţia din Liban”.

Reacţionând la anunţul premierului italian, Donald Trump s-a declarat „şocat” de lipsa de curaj a Giorgiei Meloni. „Sunt şocat de comportamentul ei. Credeam că are curaj, dar m-am înşelat”, a declarat el pentru cotidianul italian Corriere della Sera.

  1. fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.04.2026, 18:13)

    Bravo!

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

09 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 09 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

09 aprilie
Ediţia din 09.04.2026

Consultă arhiva ziarului
transgaz.ro
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0920
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3196
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5336
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8512
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.4576

