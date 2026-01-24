Vicepreşedintele american JD Vance va vizita Armenia şi Azerbaidjan luna viitoare, a anunţat Donald Trump pe Truth Social, la câteva luni după ce cele două ţări au încheiat un acord de pace negociat sub egida Statelor Unite.

Potrivit postării sale, Donald Trump a declarat că JD Vance se va deplasa în cele două ţări pentru a promova „Calea Trump către pace internaţională şi prosperitate”, acordul de pace încheiat între Baku şi Erevan în luna august.

„Vom consolida parteneriatul nostru strategic cu Azerbaidjanul, un acord excelent pentru cooperarea paşnică în domeniul nuclear cu Armenia, acorduri pentru remarcabilii noştri producători de semiconductori, vânzarea de echipamente de apărare „made in USA” şi multe altele”, a declarat preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

Acordul de pace semnat de cele două ţări în august anul trecut prevede că Erevanul şi Bakuul vor renunţa la orice revendicare teritorială reciprocă, se vor abţine de la recurgerea la forţă unul împotriva celuilalt şi se vor angaja să respecte dreptul internaţional.