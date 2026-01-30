Kaspersky: "Cum transformă digitalizarea viaţa de familie, de la apeluri video la meme-uri”

Potrivit celor mai recente cercetări realizate de Kaspersky, 97% dintre oameni interacţionează digital cu membrii familiei lor, a relatat un comunicat de presă remis redacţiei. Studiul Kaspersky arată că 86% dintre participanţi comunică cu familia prin aplicaţii de mesagerie, 58% folosesc în mod regulat apelurile video, iar 44% au creat conturi comune pentru servicii de streaming, potrivit sursei amintite. Datele analizate de Kaspersky evidenţiază faptul că, deşi digitalizarea oferă un nivel fără precedent de confort şi flexibilitate în comunicarea familială, această conectivitate online crescută necesită o atenţie sporită asupra siguranţei digitale şi protecţiei dispozitivelor, avertizează experţii companiei, reiese din comunicat.

Conform experţilor Kaspersky, comunicarea în mediul digital a devenit o componentă esenţială a vieţii cotidiene. Comunicatul subliniază că, prin intermediul apelurilor video şi al mesajelor instantanee, oamenii pot rămâne conectaţi cu cei dragi, indiferent de distanţă. Analiza Kaspersky arată că digitalizarea a transformat nu doar modul de comunicare, ci şi felul în care familiile îşi petrec timpul liber împreună. În cadrul unui sondaj realizat de Kaspersky, compania a urmărit să identifice tiparele vieţii de familie moderne în era digitală şi să evidenţieze provocările de securitate cibernetică asociate interacţiunilor prin intermediul dispozitivelor şi ecranelor.

Potrivit sondajului realizat de Kaspersky, schimbul regulat de mesaje prin aplicaţii precum WhatsApp, Telegram, Signal sau Viber se află în topul preferinţelor atunci când utilizatorii comunică cu membrii familiei. Datele Kaspersky arată că persoanele cu vârste cuprinse între 35 şi 54 de ani sunt cele mai predispuse să folosească acest tip de comunicare, 89% dintre respondenţi optând pentru mesageria instantanee. Analiza Kaspersky indică faptul că apelurile video sunt o opţiune semnificativ mai puţin populară pentru menţinerea legăturii cu rudele, fiind utilizate de doar 58% dintre participanţi.

Un alt mod frecvent prin care familiile îşi menţin conexiunea în mediul online îl reprezintă schimbul de postări şi meme-uri pe reţelele sociale şi prin aplicaţiile de mesagerie, utilizat de 53% dintre respondenţi, potrivit comunicatului. Datele din sondaj arată că acest tip de interacţiune este predominant în rândul persoanelor cu vârste între 18 şi 34 de ani, unde rata de participare ajunge la 58%. Rezultatele evidenţiază faptul că umorul şi referinţele culturale comune joacă un rol important în consolidarea relaţiilor familiale în contextul comunicării digitale, potrivit comunicatului remis redacţiei.

Generaţia mai în vârstă, aşa cum arată studiul Kaspersky, respectiv persoanele de peste 55 de ani, este în general mai puţin implicată în activităţi digitale comparativ cu celelalte grupe de vârstă, însă ponderea celor care comunică cu familia prin aplicaţii de mesagerie rămâne apropiată de media generală, ajungând la 85%. Potrivit rezultatelor sondajului, 42% dintre respondenţii din această categorie de vârstă distribuie meme-uri şi postări prin intermediul reţelelor sociale. În acest context, specialiştii atrag atenţia că, deşi prezenţa online a persoanelor vârstnice este în creştere, nivelul de pregătire în faţa ameninţărilor şi fraudelor cibernetice poate fi insuficient, după cum se arată în comunicat. Prin urmare, este recomandat ca utilizatorii să îşi sprijine şi să îşi educe rudele mai în vârstă în privinţa practicilor de siguranţă online şi a utilizării securizate a dispozitivelor digitale, conform comunicatului remis redacţiei.

Conform comunicatului Kaspersky, chiar şi utilizatorii avansaţi pot fi expuşi unor riscuri semnificative de securitate cibernetică în timpul comunicării online. Potrivit studiului realizat de companie, ameninţările variază de la tentative de phishing camuflate în mesaje aparent legitime până la atacuri sofisticate de inginerie socială, care vizează canale de comunicare personale. Experţii Kaspersky subliniază că, pentru o protecţie eficientă a aplicaţiilor de mesagerie, utilizatorii ar trebui să activeze autentificarea în doi factori, acolo unde este disponibilă, să folosească parole unice şi complexe pentru fiecare cont şi să manifeste prudenţă faţă de linkurile sau fişierele primite din surse neaşteptate. De asemenea, conform recomandărilor Kaspersky, este indicată utilizarea unei soluţii de securitate fiabile, cu protecţie anti-phishing dedicată aplicaţiilor de mesagerie, precum şi respectarea bunelor practici de securitate digitală recomandate de specialişti.

Potrivit sondajului realizat de Kaspersky, în timpul liber, 70% dintre familii preferă să vizioneze filme împreună, iar 44% utilizează conturi de streaming comune. Datele studiului indică faptul că jocurile online sunt mai puţin populare ca activitate de petrecere a timpului liber în familie, fiind alese de doar 35% dintre respondenţi. Analiza Kaspersky arată însă că, în rândul generaţiei tinere, interesul pentru jocurile online este mai ridicat, procentul crescând la 45%.

Conform comunicatului Kaspersky, deşi partajarea abonamentelor de streaming şi a conturilor de gaming poate părea o soluţie convenabilă din punct de vedere financiar, această practică poate genera vulnerabilităţi digitale semnificative care afectează securitatea şi confidenţialitatea familiei. Potrivit experţilor Kaspersky, utilizarea aceluiaşi nume de utilizator şi a aceleiaşi parole de către mai mulţi membri ai familiei creează condiţii favorabile pentru breşe de securitate, întrucât compromiterea unui singur dispozitiv poate oferi atacatorilor acces la întregul cont. Analiza Kaspersky atrage atenţia că reutilizarea parolelor pe mai multe platforme amplifică riscurile, permiţând ca o singură breşă să expună date financiare, conturi de e-mail şi alte informaţii sensibile. În contextul amintit, Kaspersky recomandă utilizarea unui manager de parole pentru toţi membrii familiei, ca soluţie eficientă de administrare sigură a acreditărilor digitale, se arată în comunicatul de presă transmis redacţiei.