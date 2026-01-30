Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Kaspersky: "Cum transformă digitalizarea viaţa de familie, de la apeluri video la meme-uri”

O.S.
Comunicate de presă / 30 ianuarie, 14:41

Kaspersky: "Cum transformă digitalizarea viaţa de familie, de la apeluri video la meme-uri”

Potrivit celor mai recente cercetări realizate de Kaspersky, 97% dintre oameni interacţionează digital cu membrii familiei lor, a relatat un comunicat de presă remis redacţiei. Studiul Kaspersky arată că 86% dintre participanţi comunică cu familia prin aplicaţii de mesagerie, 58% folosesc în mod regulat apelurile video, iar 44% au creat conturi comune pentru servicii de streaming, potrivit sursei amintite. Datele analizate de Kaspersky evidenţiază faptul că, deşi digitalizarea oferă un nivel fără precedent de confort şi flexibilitate în comunicarea familială, această conectivitate online crescută necesită o atenţie sporită asupra siguranţei digitale şi protecţiei dispozitivelor, avertizează experţii companiei, reiese din comunicat.

Conform experţilor Kaspersky, comunicarea în mediul digital a devenit o componentă esenţială a vieţii cotidiene. Comunicatul subliniază că, prin intermediul apelurilor video şi al mesajelor instantanee, oamenii pot rămâne conectaţi cu cei dragi, indiferent de distanţă. Analiza Kaspersky arată că digitalizarea a transformat nu doar modul de comunicare, ci şi felul în care familiile îşi petrec timpul liber împreună. În cadrul unui sondaj realizat de Kaspersky, compania a urmărit să identifice tiparele vieţii de familie moderne în era digitală şi să evidenţieze provocările de securitate cibernetică asociate interacţiunilor prin intermediul dispozitivelor şi ecranelor.

Potrivit sondajului realizat de Kaspersky, schimbul regulat de mesaje prin aplicaţii precum WhatsApp, Telegram, Signal sau Viber se află în topul preferinţelor atunci când utilizatorii comunică cu membrii familiei. Datele Kaspersky arată că persoanele cu vârste cuprinse între 35 şi 54 de ani sunt cele mai predispuse să folosească acest tip de comunicare, 89% dintre respondenţi optând pentru mesageria instantanee. Analiza Kaspersky indică faptul că apelurile video sunt o opţiune semnificativ mai puţin populară pentru menţinerea legăturii cu rudele, fiind utilizate de doar 58% dintre participanţi.

Un alt mod frecvent prin care familiile îşi menţin conexiunea în mediul online îl reprezintă schimbul de postări şi meme-uri pe reţelele sociale şi prin aplicaţiile de mesagerie, utilizat de 53% dintre respondenţi, potrivit comunicatului. Datele din sondaj arată că acest tip de interacţiune este predominant în rândul persoanelor cu vârste între 18 şi 34 de ani, unde rata de participare ajunge la 58%. Rezultatele evidenţiază faptul că umorul şi referinţele culturale comune joacă un rol important în consolidarea relaţiilor familiale în contextul comunicării digitale, potrivit comunicatului remis redacţiei.

Generaţia mai în vârstă, aşa cum arată studiul Kaspersky, respectiv persoanele de peste 55 de ani, este în general mai puţin implicată în activităţi digitale comparativ cu celelalte grupe de vârstă, însă ponderea celor care comunică cu familia prin aplicaţii de mesagerie rămâne apropiată de media generală, ajungând la 85%. Potrivit rezultatelor sondajului, 42% dintre respondenţii din această categorie de vârstă distribuie meme-uri şi postări prin intermediul reţelelor sociale. În acest context, specialiştii atrag atenţia că, deşi prezenţa online a persoanelor vârstnice este în creştere, nivelul de pregătire în faţa ameninţărilor şi fraudelor cibernetice poate fi insuficient, după cum se arată în comunicat. Prin urmare, este recomandat ca utilizatorii să îşi sprijine şi să îşi educe rudele mai în vârstă în privinţa practicilor de siguranţă online şi a utilizării securizate a dispozitivelor digitale, conform comunicatului remis redacţiei.

Conform comunicatului Kaspersky, chiar şi utilizatorii avansaţi pot fi expuşi unor riscuri semnificative de securitate cibernetică în timpul comunicării online. Potrivit studiului realizat de companie, ameninţările variază de la tentative de phishing camuflate în mesaje aparent legitime până la atacuri sofisticate de inginerie socială, care vizează canale de comunicare personale. Experţii Kaspersky subliniază că, pentru o protecţie eficientă a aplicaţiilor de mesagerie, utilizatorii ar trebui să activeze autentificarea în doi factori, acolo unde este disponibilă, să folosească parole unice şi complexe pentru fiecare cont şi să manifeste prudenţă faţă de linkurile sau fişierele primite din surse neaşteptate. De asemenea, conform recomandărilor Kaspersky, este indicată utilizarea unei soluţii de securitate fiabile, cu protecţie anti-phishing dedicată aplicaţiilor de mesagerie, precum şi respectarea bunelor practici de securitate digitală recomandate de specialişti.

Potrivit sondajului realizat de Kaspersky, în timpul liber, 70% dintre familii preferă să vizioneze filme împreună, iar 44% utilizează conturi de streaming comune. Datele studiului indică faptul că jocurile online sunt mai puţin populare ca activitate de petrecere a timpului liber în familie, fiind alese de doar 35% dintre respondenţi. Analiza Kaspersky arată însă că, în rândul generaţiei tinere, interesul pentru jocurile online este mai ridicat, procentul crescând la 45%.

Conform comunicatului Kaspersky, deşi partajarea abonamentelor de streaming şi a conturilor de gaming poate părea o soluţie convenabilă din punct de vedere financiar, această practică poate genera vulnerabilităţi digitale semnificative care afectează securitatea şi confidenţialitatea familiei. Potrivit experţilor Kaspersky, utilizarea aceluiaşi nume de utilizator şi a aceleiaşi parole de către mai mulţi membri ai familiei creează condiţii favorabile pentru breşe de securitate, întrucât compromiterea unui singur dispozitiv poate oferi atacatorilor acces la întregul cont. Analiza Kaspersky atrage atenţia că reutilizarea parolelor pe mai multe platforme amplifică riscurile, permiţând ca o singură breşă să expună date financiare, conturi de e-mail şi alte informaţii sensibile. În contextul amintit, Kaspersky recomandă utilizarea unui manager de parole pentru toţi membrii familiei, ca soluţie eficientă de administrare sigură a acreditărilor digitale, se arată în comunicatul de presă transmis redacţiei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

30 ianuarie
Ediţia din 30.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

30 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2742
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5598
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8755
Gram de aur (XAU)Gram de aur699.3181

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb