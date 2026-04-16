Kremlinul afirmă că Statele Unite au respins propunerea rusă în legătură cu uraniul iranian

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat miercuri că Statele Unite au respins o propunere a Rusiei de a transfera pe teritoriul său întregul stoc de uraniu iranian îmbogăţit, în cadrul eforturilor menite să atenueze tensiunile din Orientul Mijlociu, informează news.ro.

Moscova a formulat o primă ofertă în acest sens încă din luna iunie a anului trecut, fără ca aceasta să aibă vreo continuare, şi ar fi reiterat-o recent, potrivit mai multor surse Reuters.

„Rusia era pregătită să accepte uraniul îmbogăţit iranian pe teritoriul său”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru canalul indian India Today, declaraţii preluate de agenţia oficială RIA. „Ar fi fost o decizie bună. Dar, din păcate, partea americană a respins această propunere”, a adăugat el.

Potrivit mai multor mass-media americane care citează surse apropiate dosarului, administraţia lui Donald Trump ar fi respins această opţiune. Iranul, la rândul său, a indicat că orice decizie va depinde de posibilitatea de a ajunge la un acord global cu Statele Unite, în special cu privire la programul său nuclear.

Statele Unite au invocat stocul de uraniu îmbogăţit al Iranului - precum şi posibilitatea ca acesta să poată obţine o armă nucleară - drept motive pentru atacurile sale asupra Iranului.

Un viceministru rus de externe a sugerat anul trecut că Rusia este dispusă să preia stocul de la Iran şi să-l transforme în combustibil pentru reactoare civile, pentru a facilita negocierile.