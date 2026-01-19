La Liga: Atletico Madrid - Alaves, scor 1-0

Echipa spaniolă Atletico Madrid a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Alaves, în etapa a 20-a din La Liga, potrivit news.ro.

Norvegianul Alexander Sorloth a înscris unicul gol al meciului de pe Metropolitano, în minutul 48, din assistul lui Barrios. Madrilenii au controlat autoritar partida şi, cu victoria la limită obţinută, au ajuns la 41 de puncte, ocupând locul al patrulea în clasamentul din La Liga.

Alaves are 19 puncte, care o plasează pe poziţia a 18-a din ierarhia campionatului spaniol.