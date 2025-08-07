Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
La moartea inculpatului...

RADU SÂRBU
Editorial / 7 august, 10:42

RADU SÂRBU

A murit inculpatul Iliescu Ion.

„Sărac şi cinstit”, dar dovedit a fi omul ruşilor şi acuzat de crime împotriva umanităţii.

Pentru a accede la putere a organizat diversiunea cu teroriştii, soldată cu moartea a sute de oameni.

Pentru a se menţine la putere

- a transformat F.S.N., din organ al administraţiei de stat, în partid politic;

- a iniţiat politicile de dezbinare naţională - socială, confesională şi etnică - asmuţindu-i pe muncitori împotriva intelectualilor, pe ortodocşi împotriva greco-catolicilor, pe români împotriva ungurilor;

- a folosit metodele de convingere ale comuniştilor: televiziunea publică, securiştii şi bâtele minerilor;

- a patronat constituirea unei oligarhii comunisto-securiste, care a jefuit sistematic avuţia naţională;

- a tolerat devalizarea băncilor şi jocurile piramidale de tip Caritas, prin care banii cetăţenilor au fost drenaţi în buzunarele clientelei sale;

- în timpul ultimului său mandat, a încurajat penetrarea unor sectoare strategice ale economiei româneşti (în primul rând metalurgia) de către siloviki ruşi, care le-au furat, iar apoi le-au falimentat;

- ş.a.m.d.

Este cauza din spatele tuturor cauzelor emigrării în masă a românilor.

A întârziat cu zece ani aderarea României la NATO şi la UE, cu toate consecinţele asupra nivelului nostru de trai.

După mineriada din 13-15 iunie 1990 i se ura „viaţă lungă, ca să apuce să fie judecat!”

A mai trăit 35 de ani şi, iată, a murit nejudecat.

Pare evident că pactul făcut cu „sistemul” în decembrie 1989 a fost respectat de „sistem”. Ceea ce înseamnă că „sistemul” i-a supravieţuit. Aşa că nu este de mirare că Biserica cinsteşte memoria comunistului ateu, iar statul îi organizează funeralii naţionale.

Dumnezeu să îl ierte, pentru că are de ce!

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.08.2025, 10:59)

    Profesorul de fizică să ne povestească mai mult și despre privatizările din vremea lui.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

07 august
Ediţia din 07.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Stiri Locale

