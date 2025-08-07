La moartea inculpatului...

A murit inculpatul Iliescu Ion.

„Sărac şi cinstit”, dar dovedit a fi omul ruşilor şi acuzat de crime împotriva umanităţii.

Pentru a accede la putere a organizat diversiunea cu teroriştii, soldată cu moartea a sute de oameni.

Pentru a se menţine la putere

- a transformat F.S.N., din organ al administraţiei de stat, în partid politic;

- a iniţiat politicile de dezbinare naţională - socială, confesională şi etnică - asmuţindu-i pe muncitori împotriva intelectualilor, pe ortodocşi împotriva greco-catolicilor, pe români împotriva ungurilor;

- a folosit metodele de convingere ale comuniştilor: televiziunea publică, securiştii şi bâtele minerilor;

- a patronat constituirea unei oligarhii comunisto-securiste, care a jefuit sistematic avuţia naţională;

- a tolerat devalizarea băncilor şi jocurile piramidale de tip Caritas, prin care banii cetăţenilor au fost drenaţi în buzunarele clientelei sale;

- în timpul ultimului său mandat, a încurajat penetrarea unor sectoare strategice ale economiei româneşti (în primul rând metalurgia) de către siloviki ruşi, care le-au furat, iar apoi le-au falimentat;

- ş.a.m.d.

Este cauza din spatele tuturor cauzelor emigrării în masă a românilor.

A întârziat cu zece ani aderarea României la NATO şi la UE, cu toate consecinţele asupra nivelului nostru de trai.

După mineriada din 13-15 iunie 1990 i se ura „viaţă lungă, ca să apuce să fie judecat!”

A mai trăit 35 de ani şi, iată, a murit nejudecat.

Pare evident că pactul făcut cu „sistemul” în decembrie 1989 a fost respectat de „sistem”. Ceea ce înseamnă că „sistemul” i-a supravieţuit. Aşa că nu este de mirare că Biserica cinsteşte memoria comunistului ateu, iar statul îi organizează funeralii naţionale.

Dumnezeu să îl ierte, pentru că are de ce!