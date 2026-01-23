Liderul PSD Bucureşti îl acuză pe Ciprian Ciucu de amatorism şi lipsă de viziune: „Să vină cu soluţii, nu cu plângeri”

Liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, condamnă ferm amatorismul, incapacitatea administrativă şi lipsa de viziune şi de soluţii pe care, în opinia sa, Primarul General Ciprian Ciucu le demonstrează zi de zi. Acesta îi solicită edilului să înceteze cu plângerile repetate şi să se prezinte în faţa bucureştenilor cu soluţii concrete. Totodată, Băluţă consideră absolut inadmisibil cinismul afişat de Primarul General faţă de persoanele vulnerabile, în special faţă de oamenii suferinzi şi persoanele cu handicap, care nu şi-au mai primit indemnizaţiile şi stimulentele de aproape doi ani şi cărora li se transmite, cu nonşalanţă, că nu vor primi aceste sume nici în perioada următoare, conform News.ro.

„Partidul Social Democrat condamnă ferm modul cinic şi lipsit de viziune în care Primarul General, Ciprian Ciucu, gestionează şi administrează Bucureştiul şi anunţă că va prezenta, în cel mai scurt timp, un plan concret de regândire a tuturor subvenţiilor şi ajutoarelor sociale, precum şi un set de măsuri clare pentru redresarea situaţiei economice a Capitalei”, transmite filiala PSD, potrivit News.ro.

„Condamn ferm amatorismul, incapacitatea administrativă şi lipsa de viziune şi de soluţii pe care Primarul General le demonstrează de la o zi la alta. Într-un context în care costul vieţii a crescut alarmant, devenind aproape insuportabil pentru persoanele vulnerabile şi pentru cei care au cu adevărat nevoie de sprijin, majorarea tarifelor la transportul public sau lăsarea fără loc de muncă a angajaţilor din instituţiile aflate în subordinea Primăriei Municipiului Bucureşti reprezintă măsuri care trădează disperare, lipsă de soluţii şi o profundă nedreptate faţă de oameni. Înţeleg dificultăţile financiare cu care se confruntă Primăria Generală, însă nu pot accepta ca aceste probleme să fie rezolvate prin decizii luate din birou, fără un plan concret şi transparent de reducere a cheltuielilor”, a declarat liderul PSD Bucureşti şi primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, relatează News.ro.

Băluţă subliniază că este „absolut inadmisibil cinismul manifestat de Primarul General faţă de oamenii suferinzi şi faţă de persoanele cu handicap, care nu şi-au mai primit indemnizaţiile şi stimulentele de aproape doi ani şi cărora li se transmite, cu nonşalanţă, că nu vor primi aceste sume nici în perioada următoare, pe motiv că nu există fonduri pentru achitarea restanţelor, în condiţiile în care vorbim despre echitate, solidaritate şi dreptate socială”, conform News.ro.

„În acest context, îl somez pe Primarul General să înceteze cu plângerile fără sfârşit şi să se prezinte în faţa bucureştenilor cu soluţii concrete, aşa cum au fost promise în campania electorală. În absenţa acestor soluţii, încrederea oamenilor a fost înşelată. Dacă se consideră depăşit de situaţie, îi transmit să solicite de urgenţă sprijin şi să iniţieze un dialog real cu partidele politice şi cu reprezentanţii societăţii civile, pentru a construi împreună un plan coerent de măsuri sustenabile, pe termen mediu şi lung, precum şi o Lege a Bucureştiului care să asigure protecţia categoriilor vulnerabile, dar şi predictibilitate şi resurse pentru dezvoltarea Capitalei”, a mai declarat liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, potrivit News.ro.