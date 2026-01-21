Liga Campionilor: Inter Milano, eşec cu Arsenal, scor 1-3

Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a fost învinsă, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Arsenal, în etapa a 7-a a grupei principale a Ligii Campionilor, potrivit news.ro.

Tot marţi, Real Madrid a trecut de AS Monaco, scor 6-1, două goluri ale madrilenilor fiind marcate de Kylian Mbappe.

Rezultate complete înregistrate marţi:

Kairat Almati - FC Bruges 1-4

Au marcat:Sadybekov (90+2) / Stankovic (32),Vanaken (38), Vermant (74) şi Mechele (84)

Bodo/Glimt - Manchester City 3-1

Au marcat: Hogh (22, 24) şi Hauge (58) / Cherki (60)

FC Copenhaga - Napoli 1-1

Au marcat: Larsson (72) / McTominay (39)

Din minutul 35, FC Copenhaga a evoluat în inferioritate numerică, după eliminarea lui Delaney (35).

Inter Milano - Arsenal 1-3

Au marcat: Sucic (18) / Gabriel Jesus (10, 31), Gyokeres (86)

Olympiacos - Bayer Leverkusen 2-0

Au marcat: Costinha (2), Taremi (45+1)

Real Madrid - AS Monaco 6-1

Au marcat: Mbappe (5, 26), Mastantuono (51), Kehrer (55 - autogol), Vinicius (63), Bellingham (61) / Teze (72)

Sporting Lisabona - Paris Saint-Germain 2-1

Au marcat: Suarez (74, 90) / Kvaratskhelia (79)

Tottenham - Borussia Dortmund 2-0

Au marcat: Romero (14, 37)

Din minutul 24, Borussia a jucat în inferioritate numerică, după eliminarea lui Svensson (24).

Villarreal - Ajax. 1-2

Au marcat: Oluwasey (49) / Gloukh (61), Edvardsen (90)

Miercuri au loc meciurile:

Galatasaray - Atletico Madrid, ora 19.45 - meci arbitrat de Istvan Kovacs

Qarabag - Eintracht Frankfurt, ora 19.45

De la ora 22.00:

Atalanta - Athletic Club

Chelsea - Pafos

Bayern Munchen - Union Saint-Gilloise

Juventus - Benfica

Newcastle United - PSV Eindhoven

Olympique Marseille - Liverpool

Slavia Praga - FC Barcelona.