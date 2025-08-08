Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Liga Europa: FCSB a revenit de la 0-2 şi a învins Drita cu 3-2

S.B.
Sport / 8 august, 14:05

Liga Europa: FCSB a revenit de la 0-2 şi a învins Drita cu 3-2

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia kosovară Drita FK, în manşa întâi a turului al treilea preliminar din Liga Europa. FCSB a revenit extraordinar, de la 0-2, potrivit news.ro.

FCSB a fost aproape de o nouă dezamăgire, pe care a reuşit însă să o transforme în victorie. În minutul 7 al meciului de pe Arena Naţională, Tusha a primit o pasă lungă, mingea a fost blocată de Graovac, dar a rămas tot la Tusha care a deschis scorul. Limaj l-a pus la încercare pe Târnovanu, în minutul 19, iar prima ocazie a gazdelor a venit abia în minutul 25, la şutul lui Şut. Bîrligea a trimis pe poartă în minutul 34, pentru ca după câteva secunde Târnovanu să intervină excelent la şutul lui Tusha.

După pauză kosovarii şi-au majorat avantajul, în minutul 50, cu golul lui Manaj, care a avut nevoie de validarea VAR după ce mingea lovise şi mâna marcatorului. Bîrligea a reuşit să înscrie primul gol al bucureştenilor în minutul 64, după ce o centrare a lui Miculescu a fost respinsă de apărarea oaspeţilor. Politic a expediat un şut bun şase minute mai târziu, dar Maloku a respins în corner, iar la faza următoare Graovac a înscris cu o lovitură de cap, egalând. Şutul lui Bîrligea, din minutul 79, a fost deviat şi a lovit transversala. Până la final, Politic a obţinut un penalti în minutul 90+3, fiind faultat de Broja, în careu, şi Bîrligea a transformat aducând prima victorie a elevilor lui Charalambous, după patru înfrângeri consecutive în toate competiţiile.

FCSB s-a impus cu 3-2 şi va juca pentru calificarea în play-off, joia viitoare, în Kosovo.

FCSB : Târnovanu - V. Creţu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Chiricheş (Edjouma 57), Şut - Miculescu, Oct. Popescu (Baba Alhassan 83), Cisotti (Politic 68) - Bîrligea. ANTRENOR: Elias Charalambous

DRITA: Maloku - Besnik Krasniqi, Bejtulai, Broja, Ovouka - Tusha (Dhrji 65), Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj - Blerim Krasniqi (S. Ibrahim 78), Manaj (Abazaj 89). ANTRENOR: Zekirija Ramadani

Cartonaşe galbene: - / Maloku 72, Dabiqaj 83, B. Krasniqi 90+6

Arbitri: Damian Sylwestrzak - Pawe³ Sokolnicki, Adam Karasewicz

Arbitri VAR: Tomasz Kwiatkowski - Kornel Paszkiewicz (toţi din Polonia)

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Sport

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb