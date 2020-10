Echipa naţională pregăteşte partida cu Austria cu foarte multe declaraţii fără acoperire. Selecţionerul Mirel Rădoi a trecut de la pesimism total şi intenţii de demisie la optimism moderat şi agăţatul de scaun, jucătorii par să fi uitat cum au evoluat cu Islanda şi Norvegia şi să bată câmpii graţios, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu tace adânc (nici nu a spus vreodată ceva consistent strict legat de fotbal), iar Gheorghe Hagi are o adevărată campanie în care ne explică că negrul nu e nici măcar gri, ci alb curat, încercând să îşi apere fiul fotbalist (catastrofal cu Norvegia) şi jucătorii din lot crescuţi la academia pe care o patronează. Meciul de astăzi este mai important decât pare la o primă vedere, chiar şi o înfrângere având rolul său major în evaluarea dezastrului.

Mirel Rădoi, după o perioadă în care lăsa impresia că aduce un suflu proaspăt de sinceritate - măcar în ceea ce priveşte asumarea eşecurilor - a început să semene cu predecesorii săi: "Îmi reproşez că nu am fost în stare să capacitez jucătorii pentru miza partidei cu Islanda. Acolo s-a rupt firul, cum se spune pe româneşte, a fost un moment în care jucătorii nu au ştiut cum să gestioneze această necalificare şi nici noi nu am ştiut să le explicăm, drept dovadă ce s-a întâmplat cu Norvegia. Nu văd resemnare la jucători, ci o lipsă de reacţie. Cred că mâine seară (azi, ora 21 45) băieţii vor avea o altă reacţie, mai ales după discuţiile avute. La meciul cu Islanda s-a dărâmat, din punct de vedere mental, tot ce am construit până în acel moment. (...) Din punct de vedere mental, clar că Austria e favorită. Venim după două înfrângeri categorice, ca rezultat şi prestaţie. În timpul jocului, se pot schimba multe. Şi-n Austria am plecat cu şansa a doua, dar am reuşit să câştigăm. Din punct de vedere psihologic, fotbaliştii încă resimt lucrurile negative. Am avut o discuţie cu ei. Încercăm şi astăzi să reglăm din punct de vedere mental problemele. Vom avea la dispoziţie un singur antrenament, aşa cum s-a întâmplat şi până acum. La nivel de mentalitate, va trebui să schimbăm cu toţii ceva. (...) Nu mi-a trecut prin cap să renunţ. Am spus doar că această schimbare de generaţie tot va trebui făcută. E greu de anticipat cât de repede sau târziu vei fi contestat. Mereu sunt critici la adresa selecţionerului când nu sunt rezultate. Nu avem o problemă din acest punct de vedere". Rădoi a avut grijă să-i răspundă şi lui Ianis Hagi, care s-a plâns la finalul meciului cu Norvegia de stilul de joc al echipei: "Dacă jucătorii au declaraţiile astea, trebuie să le şi probeze. Aş merge la raportul pe care l-am primit după meci. În momentul în care avem 19-20 de baloane pierdute, e normal că nu poţi să mai ai continuitate, pentru că mingea este una singură pe teren. În momentul în care noi o pierdem, înseamnă că este la adversar. Iar dacă nu îţi place să ţii de minge când o ai, atunci e clar că va trebui să alergi după ea şi pot exista momente în care nu faci ce ai antrenat şi poţi alerga mai mult de 4-5 minute". Faptul că între selecţioner şi Ianis Hagi a început un soi de război surd, cu declaraţii uşor mascate în care se acuză unul pe altul nu are cum să ajute cu ceva echipa naţională.

Revenind la partida România - Austria, aceasta va fi condusă de arbitrul polonez Daniel Stefanski, ajutat de asistenţii Marcin Boniek şi Dawid Igor Golis şi de rezerva Damian Sylwestrzak. În vârstă de 43 de ani, Daniel Stefanski este arbitru internaţional din 2013.