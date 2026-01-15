LIVE TEXT AUR şi Act protestează împotriva „Legii Vexler”

---

AUR s-a alăturat astăzi unui protest organizat de Partidul Acţiunea Conservatoare, formaţiunea condusă de Claudiu Târziu. Acţiunea de astăzi vizează, potrivit organizatorilor, contestarea legii Vexler.

Precizarea a venit chiar din partea lui George Simion, liderul AUR, care i-a îndemnat pe simpatizanţi să participe la manifestaţia programată în Piaţa Universităţii. În paralel, Poliţia Capitalei a comunicat intervalul orar şi traseul aprobat pentru desfăşurarea protestului.

Conform informaţiilor transmise de Poliţia Capitalei, evenimentul va avea loc între 17:30 şi 20:30 şi este încadrat ca adunare publică, având ca obiectiv apărarea şi promovarea valorilor culturale şi identitare româneşti.

„Brigada Rutieră va adopta măsuri pentru fluidizarea traficului şi prevenirea incidentelor rutiere. Le solicităm şoferilor să circule cu atenţie, să păstreze o distanţă de siguranţă adecvată pentru a putea frâna corespunzător, să nu oprească sau staţioneze în afara spaţiilor amenajate şi să respecte semnalele poliţiştilor rutieri.

Pietonii sunt sfătuiţi să folosească trotuarele, să traverseze doar pe trecerile marcate şi numai la culoarea verde a semaforului, după o verificare atentă a traficului, asigurându-se că şoferii le-au observat intenţia de a traversa”, se arată în comunicatul Poliţiei Capitalei.

La ora 17:30, în Piaţa Universităţii sunt doar câteva zeci de persoane. Aceştia afişează steagul României, iar în esplanada ”Statui” a fost instalat un mic ecran.