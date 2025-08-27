Lukaşenko a felicitat Republica Moldova de Ziua Independenţei

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aliat al lui Vladimir Putin, a transmis un mesaj de felicitare Chişinăului cu ocazia Zilei Independenţei, potrivit NewsMaker, de la care transmitem cele ce urmează.

„Sunt convins că, în pofida provocărilor şi ameninţărilor actuale, înţelepciunea şi hărnicia poporului moldovean vor permite depăşirea dificultăţilor şi vor asigura dezvoltarea constantă a unei ţări suverane, autentice şi prospere”, se arată în mesajul difuzat de serviciul său de presă.

Lukaşenko, care conduce Belarusul din 1994 şi a permis Rusiei să folosească teritoriul ţării sale pentru invadarea Ucrainei, a mai declarat că „indiferent de situaţia politică, belaruşii şi moldovenii vor continua să menţină relaţii de prietenie, bazate pe respect reciproc profund şi încredere”.

„Fie ca cerul de deasupra ţării voastre să fie mereu senin, iar în fiecare casă să domnească înţelegerea şi bunăstarea”, a adăugat Lukaşenko.

Rusia şi Belarusul au format o Uniune Statală, iar Moscova a desfăşurat rachete nucleare strategice pe teritoriul belarus - prima dată după Războiul Rece când astfel de arme au fost plasate în afara Federaţiei Ruse, conform sursei citate.

Conform sursei citate, felicitări similare au venit din partea Turciei, Serbiei, Chinei, Japoniei, Coreei de Sud, Kazahstanului, Australiei, Noii Zeelande, precum şi din mai multe state din Caucaz, Orientul Mijlociu şi Asia Centrală. Un gest simbolic a fost făcut în India, unde Qutub Minar, cel mai înalt turn de cărămidă din lume, a fost iluminat în culorile drapelului moldovenesc, iar imnul naţional a răsunat la New Delhi.